Ak sa chystáte cestovať vlakom, overte si situáciu: Počasie narobilo poriadnu šarapatu

Počasie aktuálne komplikuje situáciu aj na železničných tratiach, na viacerých úsekoch spôsobili problémy popadané stromy. S meškaním a obmedzeniami treba rátať aj pri ceste do a z Českej republiky.

Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč. "Veterné počasie skomplikovalo vlakovú dopravu na viacerých úsekoch Slovenska. Medzi Banskou Bystricou a Vlkanovou došlo k pádu stromu na trolejové vedenie, kde došlo k jeho strhnutiu. Osobné vlaky tam naberajú meškanie do 30 minút, rýchliky do 40 minút. Samozrejme sú nahradené náhradnou autobusovou dopravou," uviedol Kováč.

Ďalšie problémy v prevádzke vlakov spôsobil spadnutý strom na trati Podbiel-Nižná, kde podľa hovorcu narazil osobný vlak do spadnutého stromu. Kováč dodal, že incident sa zaobišiel bez zranení a vlak bol schopný pokračovať v jazde.

Prerušená bola aj vlaková doprava v úseku Stará Ľubovňa-Plaveč. Dôvodom bol rovnako padnutý strom. Premávku v tomto úseku podľa hovorcu obnovili krátko po 11.00 h.

Rozsiahle meškania majú aj vlaky do a z Českej republiky. Vlaky tam podľa hovorcu naberajú veľké meškanie kvôli výrazným obmedzeniam a prerušeniam premávky na viacerých úsekoch tratí. "Vlaky do ČR a z ČR jazdia odklonmi cez Olomouc a Přerov, vynechávajú zastávku v Brne," informoval hovorca.