Silný vietor ešte nedal posledné zbohom: SHMÚ varuje, v týchto miestach buďte opatrní

Prevažne severnú a západnú časť Slovenska čaká veterná sobota. Vietor v nadmorskej výške nad 1900 metrov v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno môže miestami v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 180 kilometrov za hodinu. Platí tam tretí stupeň výstrahy.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe.

Najvyšší stupeň výstrahy platí v týchto oblastiach počas soboty do 11.00 h. Priemerná rýchlosť vetra môže byť od 110 do 120 kilometrov za hodinu, v nárazoch od 160 do 180 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo)," upozorňujú meteorológovia.

V oblastiach nad pásmom lesa okresov Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno, Banská Bystrica a Ružomberok alebo na hrebeňoch hôr v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Martin a Žilina platí do 15.00 h druhý stupeň výstrahy. V nárazoch môže rýchlosť vetra dosiahnuť 160 kilometrov za hodinu. Horské oblasti takmer celého Trenčianskeho kraja a niektoré okresy Prešovského a Žilinského kraja čelia do 15.00 h najnižšiemu stupňu výstrahy pred vetrom na horách.

Silnejší vietor sa môže počas soboty vyskytnúť aj v nižších polohách. Druhý stupeň výstrahy platí v sobotu doobeda v Bratislavskom kraji s výnimkou okresu Malacky, tiež v okrese Poprad. Tam môže vietor prechodne dosiahnuť v nárazoch rýchlosť od 85 do 100 kilometrov za hodinu. Popoludní sa má znížiť výstraha na najnižší stupeň.

Prvý stupeň výstrahy pred vetrom je väčšinou do 15.00 h vyhlásený aj v celom Nitrianskom a Trnavskom kraji, tiež v okresoch Malacky a Myjava. Tu môže podľa meteorológov vietor miestami v nárazoch nadobudnúť rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu.