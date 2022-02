Školáci spriadajú plány na blížiace sa voľné dni: Ako si užijeme jarné prázdniny!

Čakajú ich dni plné leňošenia i zábavy! Školáci už netrpezlivo odpočítavajú dni do jarných prázdnin.

Tie si na východnom, strednom i západnom Slovensku užijú v rôznych dátumoch. Deti zo všetkých kútov krajiny však už teraz presne vedia, ako ten „svoj“ týždeň túžia stráviť.

Jarné prázdniny 2022

Košický kraj: 21. - 25. 2. 2022



Prešovský kraj: 21. - 25. 2. 2022



Bratislavský kraj: 28. 2. - 4. 3. 2022



Nitriansky kraj: 28. 2. - 4. 3. 2022



Trnavský kraj:28. 2. - 4. 3. 2022



Banskobystrický kraj: 7. - 11. 3. 2022



Trenčiansky kraj: 7. - 11. 3. 2022



Žilinský kraj: 7. - 11. 3. 2022

V tábore a lietaním vo vzdušnom tuneli

Boris (9), Košice

Prázdniny budem tráviť v prímestskom tábore v Košiciach. Pôjdeme sa pozrieť do zoologickej záhrady, na bowling a zažijeme veľa zábavy. Cez víkend by som s maminou chcel ísť do jump arény, alebo si zalietať vo vzdušnom tuneli, ktorý som si už vyskúšal a veľmi sa mi to páčilo. Prázdniny si chcem užiť naplno.

Tréningom bojových umení

Boris (13), Košice

Cez jarné prázdniny si hlavne oddýchnem, ale s rodičmi máme v pláne ísť aj do prírody, možno stihneme aj túru. Najviac však voľný čas využijem na trénovanie bojových umení. Určite si nájdem čas aj na kamarátov a zábavu.

Modelovaním lietadla

Martin (11), Košice

Najviac sa teším, že počas prázdnin budem mať kopu času na modelovanie lietadiel, ktoré mám veľmi rád. Chcel by som dokončiť tento model, na ktorom pracujem už dlho. Ak sa podarí a bude dobré počasie, pôjdeme si s rodinou trochu zalyžovať. Nájdem si čas aj na svojich kamarátov.