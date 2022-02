Živé legendy tatranskej zubačky: Na trati sme zažili kadečo! Ako hodnotia nové súpravy?

Legendy z kabíny! Z Tatranskej Štrby jazdí po roku a pol opäť na Štrbské Pleso zubačka.

Stavba tejto priam ikonickej trasy sa pritom začala už v roku 1896, no do dennej permanencie sa dostala až v 70. rokoch, keď na predĺženú trať vyslali švajčiarske stroje z firmy Brown, Boveri.Niektorí už nie sú medzi nami, no Vojtech Frolo (77), Vladimír Ondovčík (77) či Ivan Rysula (43) patria ku skúseným matadorom, ktorí dokážu porovnať 5 nových súprav Bradavica, Kostolík, Ganek, Stredohrot a Vysoká s ich predchodcami azda najlepšie.

Najdlhšie slúžiaca

Spustená: 12. 2. 1970



Dĺžka trasy: 4,78 km



Max. rýchlosť: 30 km/h



Prevádzka ukončená: r. 2020

Nová

Spustená: 16. 2. 2022



Dĺžka trasy: 4,78 km



Max. rýchlosť: 80 km/h



Výrobca: Stadler Švajčiarsko



Kapacita: 91/88 ľudí

Vojtech Frolo (77): Medvede som odháňal krikom

Strojvedúci: od roku 1970 (Jazdil na: Brown, Boveri)

Na tejto trati som prežil celý život a naozaj som tu zažil kadečo. Zranených lyžiarov pri trati, neodbytné medvede, ktoré sa zubačky vôbec nebáli, ale keď som na ne zakričal, tak ušli. Horúce letá, keď sa nám prehrievali odpory, ale aj zimy, keď ani fréza nevedela spojazdniť trať. No hlavne tisíce spokojných cestujúcich, ktorým sa táto, dnes už stará zubačka vryla do pamäti ako jeden so symbolov Štrbského Plesa. Nové stroje sú neporovnateľné a vnútri to vyzerá, akoby ste sedeli v drahom aute.