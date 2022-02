Fico sa v parlamente nekrotí: Mikulec je len panák, poskok Matoviča! Schytala to aj prezidentka

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) je len panák a poskok ministra financií Igora Matoviča (OĽANO), rozkaz je zničiť politickú opozíciu.

Vyhlásil to líder Smeru-SD Robert Fico v pléne Národnej rady (NR) SR pri predkladaní návrhu na odvolanie Mikulca z funkcie. Hovorí o zneužívaní trestného práva v politickom boji, poukázal na viaceré kauzy spájané s ministrom vnútra.

"My ho považujeme za panáka, figúrku, ktorá robí špinavú robotu," uviedol Fico na adresu Mikulca s tým, že koalícia sa snaží od začiatku urobiť zo Smeru-SD zločineckú skupinu. Tvrdí, že sa pritom od začiatku cielene rozhodla ísť cestou zneužívania trestného práva, aby ktokoľvek, na koho ukážu prstom, bol obvinený, zadržaný a vzatý do väzby. Poukázal aj na rozhodnutia Ústavného súdu SR o porušení práv ľudí v niektorých prípadoch. Koalícii povedal, nech si veľmi dobre zapamätá, čo urobila bývalému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Podľa Fica ho do väzenia ho dostali ich "nohsledi". Pripomenul podozrenia z existencie skupiny v rámci orgánov činných v trestnom konaní, ktorá mala manipulovať vyšetrovania viacerých káuz. Hovoril o zásahoch do vyšetrovania či o jeho marení a nadužívaní inštitútu väzby.

Súčasná koalícia podľa Fica stráca dôstojnosť okrem iného aj v "megaškandále Mikulca". "Tento škandál má dva rozmery - prvý je, že nikdy v histórii moderného Slovenska nebolo takto zneužívané trestné právo na politické účely, ale rovnako má rozmer v tom, že nikdy médiá takto neodignorovali škandál zneužívania trestného práva voči opozícii," uviedol líder Smeru-SD. Skonštatoval, že klamstvá o súčasnej opozícii, ako napríklad "vymyslené účty na Belizé" a podobne šírili médiá a neskôr sa to odrazilo aj na volebnom výsledku.

Fico namieta slová koalície o tom, že polícia má voľné ruky. Pýta sa, ako ich môže mať voľné, keď policajti dostávajú pokyny od konkrétnych ľudí. Zároveň kritizoval i špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, pripomenul otázky o jeho bezpečnostnej previerke, ktorú mal získať nezákonne. Okrem toho kritizoval prezidentku SR Zuzanu Čaputová, ktorá podľa neho chránila obvinených vyšetrovateľov NAKA.