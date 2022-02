Zarážajúce zistenie, koľko ľudí vírus prekonalo: Väčšina Slovákov v štatistike nebola!

Zarážajúce výsledky! Laboratóriá Unilabs Slovensko vyšetrili protilátky vo viac ako 4-tisíc vzorkách. Hľadali sa protilátky, ktoré vznikajú po ochorení Covid-19.

Podľa výsledkov približne štvrtina Slovenska si už ochorením covid-19 prešla a má protilátky. To by znamenalo, že ide o 1,28 milióna ľudí. Pozitívnych PCR testov však bolo približne 580-tisíc.

Laboratória skúmali vzorky, v ktorých boli zastúpené všetky vekové skupiny a regióny, pričom si všímali prítomnosť IgG protilátok na N-proteíne, ktoré vzniknú v tele len po prekonaní ochorenia. V laboratóriách zistili, že 23,62 percent ľudí ochorenie prekonalo a už má protilátky. Ide o očkovaných, ale aj neočkovaných pacientov. „Je dôležité vedieť koľko percent populácie má vytvorené protilátky po prekonaní ochorenia. Časť nám zachytí testovanie, no nie každému sa protilátky vytvoria a časť populácie prekoná Covid bez toho, aby o tom vôbec tušili. Každý z nich však má do istej miery bariéru aj proti reinfekcii a takíto pacienti by nemali zahlcovať nemocnice,“ hovorí generálny riaditeľ Unilabs Slovensko Peter Lednický.

Podľa výsledkov vyplýva, že približne pätina Slovákov sa stretla s delta variantom koronavírusu. Výsledky ukazujú práve na delta vírus preto, lebo protilátky zostávajú v tele približne pol roka. A vtedy prišla na Slovenska delta varianta. „Nástup delty sme presne nezachytili, ale očakávame, že koncom leta sa začínala výrazne prejavovať. V laboratóriách Unilabs Slovensko sme priebežne počas roka 2021 sekvenovali časť pozitívnych vzoriek a v októbri už bola medzi pozitivitami delta zastúpená na 100%,“ vysvetľuje Peter Lednický.

Zaujímavosťou je, že najviac mobilná Bratislava zaznamenala takmer najmenej prekonaní delty. Dôvodom je vysoká miera zaočkovanosti v regióne v porovnaní so zvyškom krajiny. Imunita vybudovaná očkovaním je podľa odborníkov účinná obrana proti vírusu. Zatiaľ všetky štúdie naznačujú, že očkovanie a imunita po ochorené dokážu zabrániť ťažkému priebehu ochorenia.