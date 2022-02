Rekonštrukcia sídla Štúrovej lásky v Ostrej Lúke: Takto sa zmenil legendárny kaštiel!

Dlhé roky to vyzeralo, že kaštieľ v Ostrej Lúke neďaleko Zvolena schátra.

Našťastie sídlo rodiny Ostrolúckych kúpil v roku 2019 nový majiteľ od obce za 250-tisíc eur a pustil sa do záchrany usadlosti, kde žila Adela, platonická láska Ľudovíta Štúra. Nový šat má už exteriér a v súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce v interiéri.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Nový majiteľ kaštieľa vraví, že od začiatku postupovali podľa pokynov pamiatkarov. „Žiadali zachovať pôvodné maľby, parkety, strieľne a rôzne výklenky. Všetko sme tak dali reštaurátorsky alebo remeselne do pôvodného stavu,“ vysvetlil. Zrekonštruovaný objekt má slúžiť na súkromné účely, avšak majiteľ sa s vedením obce dohodol, že v jednej z veží sprístupnia návštevníkom pamätnú izbu Adely Ostrolúckej.

Tá by mala mať samostatný vstup z parku. O otvorenie izby má záujem aj obec. Niektoré originálne predmety spojené so životom Ostrolúckej by chceli získať zo zbierok Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Tam sa nachádzajú knižnica, pôvodný nábytok z kaštieľa, prameň vlasov, klavír či denník.

Ľudovít Štúr a Adela Ostrolúcka

Historicky najvzácnejšiu stavbu v Ostrej Lúke dal postaviť v roku 1636 Melichar Ostrolúcky. Po roku 1813 zdedil kaštieľ Mikuláš Ostrolúcky, ktorý ho so svojou manželkou Alžbetou a s deťmi Gejzom a Adelou používal ako letné sídlo. Párkrát sa v ňom mal zdržiavať aj Ľudovít Štúr, ktorého všetci spájajú s mladou slečnou Ostrolúckou. Národnému buditeľovi však imponovala celá rodina, ktorá bola veľmi vzdelaná.