Už aj Maďari obmedzili tankovanie pre Slovákov: Nový Čas sa bol pozrieť, ako je to v Rajke

Plné kanistre si už nedoveziete!

Po nápore slovenských vodičov, ktorí jazdia tankovať lacnejší benzín či naftu do Maďarska, sa niektoré čerpacie stanice blízko hraníc rozhodli urobiť rázny krok a obmedziť množstvo pohonných látok, ktoré je možné dočerpať. Šoféri tak môžu nabrať plnú nádrž a do kanistra si doliať len 10 litrov, no niekde nelejú ani doplna...

Rozdiel v tankovaní na Slovensku a v Maďarsku je zhruba 20 centov za liter, čo je pre mnohých obyvateľov južných miest dostatočná motivácia, aby prekročili hranice. Regulované ceny a nájazdy vodičov robia vrásky prevádzkovateľom púmp. Tým sa za regulované ceny, ktoré nastavila maďarská vláda, nevypláca predávať desiatky litrov pohonných látok jednému zákazníkovi.

Podľa maďarského denníka Népszava preto obmedzili predaj paliva takmer na stovke čerpacích staníc v blízkosti našich hraníc. Na niektorých miestach len na 10 l, inde zasa môže za deň natankovať plnú nádrž iba šesť vozidiel. Problémom je aj to, že mnohí Slováci si začali benzín či naftu čapovať aj do kanistrov.

V prípade takéhoto dovozu vzniká povinnosť pri nabratí viac ako 10 l zaplatiť spotrebnú daň, v opačnom prípade hrozí pokuta od 30 do 16 000 eur. Nový Čas sa bol pozrieť v Rajke, ktorá je najbližšou maďarskou dedinou pri Bratislave.. „K plnej nádrži si môžu ľudia dotankovať maximálne 10 litrov do kanistra,“ povedal nám pracovník.

Rozdiel v cene benzínu Maďarsko vs. Slovensko

Maďarsko - 1,33 €/l

Slovensko - 1,55 €/l

Plná nádrž (50 l)

Maďarsko - 66,50 €

Slovensko - 77,50 €

Úspora pri tankovaní v Maďarsku - 21 eur