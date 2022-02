Nekonečné peklo Janky! Ničí ju ťažká choroba a teraz aj vyhrážky smrťou: Už nevládzem

Hyenizmus niektorých ľudí nepozná hranice! Obrovský boj s chorobou a financiami dal Janke (35) z Topoľčianok poriadne zabrať.

Akoby toho nebolo málo, jej trápenie s ulceróznou kolitídou ešte znásobujú ľudia, ktorí jej vypisujú nenávistné správy, dokonca sa jej vyhrážajú smrťou. Zúfalá mladá žena, ktorá v bolestiach bojuje s viacerými diagnózami, sa psychicky zrútila. Rozhodla sa podať trestné oznámenie na polícii.

Ničí ju nielen choroba, ale aj neprajnosť ľudí. Janka (35) už roky bojuje so zákernou chorobou - ulceróznou kolitídou, ku ktorej sa jej stále pridružujú nové a nové diagnózy. „Tak veľmi chcem byť zdravá, nič viac nechcem, len normálne fungovať. Mala som veľké sny, plány, milujem módu, knižky, pokoj, teraz som rada, keď vyleziem z bytu.“ So slzami v očiach ukazuje na fotografie, keď bola na tom relatívne dobre. Denne užíva až 20 liekov.

„Je to hrozné. Navyše dostávam invalidný dôchodok len 147,90 eura, čo je úplne smiešne. Keby som nemala rodičov, u ktorých aj bývam, tak som asi pod mostom alebo na cintoríne. Ani na lieky by som nemala,“ vraví so smútkom v hlase. Jej psychika je veľmi krehká.

„Ja som bola dlhé roky týraná fyzicky. A teraz zasa vydieranie, týranie, šikana a vyhrážky, že ma zabijú. Ja už neviem, kde mám nájsť silu liečiť sa, zhoršil sa mi aj zdravotný stav,“ s plačom ukazuje krehké žieňa na vulgárne správy v mobile. „Skap, ty p..a nosatá,“ píše sa v jednej z nich.