Matovič otvorene: Zbohatlíkom a oligarchom platiť vyhrievanie bazénov nebudeme!

Domácnosti, ktoré vykurujú bazény, by nemali mať nárok na zastropovanú cenu elektriny, na ktorej sa dohodol štát so Slovenskými elektrárňami.

Podľa ministra financií Igora Matoviča, ide totiž o oligarchov, ktorí majú platiť trhové ceny elektriny či plynu.

„Keď bude spoločenská dohoda na tom, že ľudia, ktorí si elektrinou vyhrievajú luxus nemajú mať nárok na tú elektrinu, tak ich od toho odrežeme. Budú mať k dispozícii iba základnú spotrebu za regulovanú cenu, a to čo získame použijeme v domovoch sociálnych služieb. Je to otvorená otázka, nemáme s tým najmenší problém. Aby my sme teraz zbohatlíkom, nejakým oligarchom platili vyhrievanie 25-metrového bazéna, tak to určite nie. Nebojíme sa oligarchov. Postavíme sa im zoči voči,“ povedal v relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres Matovič. Spoločenská dohoda by sa podľa neho mala nájsť najneskôr do konca tohto roka.

Ministrovi sa taktiež nepáči, že domácnosti vykurujúce bazény majú nárok na regulovanú cenu energií. „Nikto to doteraz neriešil. Ak my zavedieme spravodlivosť, že tí čo si vykurujú bazény už budú platiť trhovú cenu, tak je to omnoho sociálnejšie,“ konštatoval Matovič.

Slovenské elektrárne v rokoch 2023 a 2024 vyčlenia pre domácnosti za zastropovanú cenu 6,15 terawatthodín elektriny. Podľa memoranda, ktoré podpísal slovenský dominantný výrobca elektriny so slovenskou vládou, bude cenu silovej elektriny (tvorí zhruba 45 % koncovej ceny elektriny – pozn. SITA) na úrovni 61,20 eura za megawatthodinu. Celková hodnota podpory tak bude predstavovať približne 850 miliónov eur. Vláda zároveň týmto stiahla návrh zákona z tzv. nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.