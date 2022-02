Na Slovensko sa rúti silný vietor, polícia varuje: Odporúčania, ktoré treba brať vážne!

Pri silnom vetre sa neodporúča parkovať pod stromami ani sa približovať k spadnutým drôtom elektrického vedenia.

Mali by sa tiež zatvoriť a zabezpečiť okná i dvere. Polícia SR to odporúča na sociálnej sieti. "Nie je vhodné ani chodiť za silného vetra do lesa a približovať sa k spadnutým drôtom elektrického vedenia," priblížila. Z odporúčaní sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR pre občanov vyplýva, že je lepšie z dvorov a balkónov odložiť voľne položené predmety a zabezpečiť domáce zvieratá.

"S ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi v rámci možností nejazdite po otvorených veterných plochách," zdôraznili. Neodporúča sa ani parkovanie pri chatrných budovách.

Slovensko trápi vo štvrtok silný vietor, na horách severného Slovenska až orkán. Nárazy vetra môžu najmä na západnom Slovensku dosiahnuť rýchlosť do 105 kilometrov za hodinu, na horách severného Slovenska od 160 do 180 kilometrov za hodinu. Vydané sú výstrahy prvého až tretieho stupňa.