Deviatačku Bibianu († 15) mala zabiť vlastná matka: Snívala o herectve, umrela dobodaná v kaluži krvi!

Prečo muselo dojsť k takej hrôzostrašnej tragédii? Deviatačka Bibiana († 15) zo Spišskej Novej Vsi mala plno krásnych plánov a celý život pred sebou.

O ten svoj však prišla v utorok mimoriadne brutálnym spôsobom. Školáčku totiž v jednom z bytov na sídlisku Západ objavili ležiacu v kaluži krvi, pričom bola dobodaná po celom tele. Už jej nebolo pomoci... Jej mamu (38) s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice. Dievčinu, ktorá snívala o kariére herečky, mala údajne zavraždiť práve vlastná matka.

Polícia už začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. Pre všetkých vrátane Bibianiných († 15) užialených starých rodičov je toto nešťastie v rodine veľkou záhadou. Podľa susedov z paneláka, kde rozvedená Eva (38) so svojou jedinou dcérou žila, bolo v pondelok večer počuť z ich bytu hluk. Čo presne sa tam stalo, je zatiaľ záhadou.

K zamknutému bytu, v ktorom sa odohrala tragédia, prišla podľa našich informácií ako prvá babka tínedžerky, ktorá sa nevedela dostať do­vnútra. Dokázali to až privolaní hasiči, ktorí sa do bytu hrôzy zlanili cez balkón. Rozbili dvere a vnútri našli mŕtve telo dievčaťa a poranenú matku. Tá skončila v špitáli, no jej dcére už nebolo pomoci.