Legenda je späť: Zubačka v Tatrách znova vozí cestujúcich

Legenda opäť jazdí! Na trati zo Štrby do Štrbského Plesa konečne premáva zubačka v ostrom režime.

Po tom, ako opravili trať za 22 miliónov eur, spustili testovací režim, pri ktorom vychytali všetky muchy. V zasnežených Vysokých Tatrách tak s 9-mesačným oneskorením konečne premávajú moderné súpravy zo Švajčiarska. Rekonštrukcia sa natiahla na takmer 2 roky.

„Bola to najnáročnejšia oprava a začali sme ju pripravovať pred 8 rokmi. Hoci keď sme vedeli, do čoho ideme, aj tak nás poriadne potrápilo tatranské počasie a nečakané technické problémy. Na trati sme použili niekoľko technických noviniek a unikátov. Napríklad betónové kotvy, uhlíkové výstuhy mostov, výhybka z adhéznej na ozubnicovú trať,“ prezradil generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovenska Michal Havrila.

Posledné testy trate sa skončili len pred pár dňami a od stredy tak cestujúcich konečne odvezie zo Štrby do Štrbského Plesa 5 moderných súprav, nazvaných Bradavica, Kostolík, Ganek, Stredohrot a Vysoká. „Zatiaľ však len podľa starého grafikonu - teda raz za 15 minút. No onedlho budú intervaly iba 10 minút a bez prestupu sa dostanete až do Popradu,“ informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč.

Z novej trate a parádnych zubačiek sa teší aj starosta obce Štrba a Štrbského Plesa Michal Sýkora. „Konečne sa môžeme zbaviť naftových autobusov, ktoré nahradzovali zubačkovú dopravu. Nové súpravy sú pekné, výkonné a ekologické. Starú vystavíme na Železničnej stanici v Štrbskom Plese,“ povedal.