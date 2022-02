Slovensko chce pomôcť Afrike s bojom proti Covidu: Pošleme im to, čoho máme prebytok

Slovensko chce pomôcť africkému kontinentu pri zvyšovaní zaočkovanosti. Je ochotné poskytnúť dodávky vakcín. V súvislosti s nadchádzajúcim samitom EÚ a Africkej únie to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).

Okrem riešenia dôsledkov pandémie budú témami samitu aj bezpečnosť kontinentu a jeho ekonomický rozvoj. Pokiaľ sa bude dariť rozvíjať tento región, prispeje to podľa premiéra k regulácii migrácie.

Heger prezentoval postoje SR na stredajšom Výbore Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Veľkou témou s presahom na Slovensko je podľa neho pandémia. "Táto téma má veľký presah aj na Slovensko, pretože vieme, že zaočkovanosť v Afrike je, žiaľ, iba na úrovni siedmich percent. Cieľom bolo do konca minulého roka 25 percent, to sa nepodarilo. Preto je to podhubie pre nové varianty a je dôležité, aby sme boli nápomocní a pomohli vakcínami tomuto kontinentu," uviedol premiér po rokovaní výboru.

Slovensko má podľa jeho slov prebytok vakcín. "Slovensko už dalo 800.000 vakcín Afrike a rozprávame sa o ďalších podobných objemoch. Ale je to na dohode s ostatnými krajinami," doplnil.

Partneri majú riešiť aj posilnenie mieru na africkom kontinente. Slovenský premiér má s vybranými lídrami EÚ diskutovať ešte v stredu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o bezpečnostnej situácii v Mali, ktorému bolo pozastavené členstvo v Africkej únii pre dva vojenské prevraty v roku 2020 a 2021.

Heger má počas samitu na programe tri bilaterálne rokovania s prezidentami krajín Ghany, Rwandy a Kene. Na samite vidí Heger príležitosť pre novú kapitolu obchodných vzťahov, keďže ide o kontinent mladých ľudí s rastúcou strednou triedou. "Africký kontinent má veľký potenciálny rast, je to kontinent mladých ľudí. A preto by sme chceli otvoriť väčšiu cestu pre budúce investície aj zo SR," dodal.

Zdôraznil tiež potrebu investovania do rozvoja kontinentu, aby sa zo vzťahu prijímateľ - darca stal partnerský vzťah. Slovensko sa už zapojilo napríklad do podpory vojenského výcviku či do projektu na vytváranie pracovných miest v poľnohospodárstve. "Ak sa tam rozvinú nové pracovné príležitosti, nebude potreba ľudí prichádzať do Európy, preto vieme tiež regulovať migráciu," dodal. Samit sa uskutoční v Bruseli 17. a 18. februára.