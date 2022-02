Ustojí Mikulec odvolávanie? Situácia môže byť pre neho dramatickejšia: Neistota vo vlastných radoch!

Ustojí minister vnútra Roman Mikulec (49) silnejúci tlak na svoje odvolanie? Opozičný Smer chce vyvolať ďalšie hlasovanie o jeho odvolaní, pričom tentoraz sú náznaky, že by situácia mohla byť pre Mikulca ešte dramatickejšia ako pri podobnom hlasovaní v júni a v septembri. Skloňuje sa totiž, že minister má problém aj vo vlastnej koalícii.

Nové kolo kritiky zo strany Smeru a ďalší pokus o odvolávanie nasledujú po tom, čo sa objavili prepisy odpočúvaní medzi štyrmi kľúčovými vyšetrovateľmi NAKA, v ktorých jeden z nich napríklad spomína možnosť vyhodiť do vzduchu auto vyšetrovateľky Diany Santusovej. Oni sami to označujú za neformálnu komunikáciu, ktorá nebola podstatná pre trestné konanie.

Podľa Fica však ide o pádny dôvod na odchod ministra. „Mikulec to riadi, lebo ho poveril Matovič s Čaputovou, aby v rámci NAKA tieto špinavosti robili,“ mieni Fico. Mikulec podobné obvinenia odmieta. „Poslanec Fico vystupuje na tlačovkách a vyťahuje rôzne veci, ktoré sú v mnohom vytrhnuté z kontextu,“ vyhlásil Mikulec v Exprese.

Čo hovorí na to, že v debate medzi vyšetrovateľmi zaznieva aj jeho meno? „To, že tam zaznieva, neznamená, že ja som niečo riadil. Ja nie som na tých odpočúvaniach, to nie sú citácie, ktoré by som povedal ja,“ vyjadril sa Mikulec v Na telo Plus TV Markíza.

Dokonca odmietol, že by sa niekedy stretol s Jánom Čurillom, ktorý je akýmsi neformálnym lídrom štvorice vyšetrovateľov NAKA. Mikulec odmietol, že by zasahoval do činnosti NAKA a polície. Koľko poslancov z koaličnej Sme rodina ho podporí? „Neviem na to odpovedať, ale v každom prípade, keď koaliční partneri rozhodnú, že zahlasujú za moje odvolanie, tak ja to budem rešpektovať,“ dodal Mikulec.

Neistá Sme rodina

Od opozičných strán nemôže Mikulec rátať so žiadnou podporou, otázna je Sme rodina, no a Denník N dokonca informoval o tom, že s ním majú mať problém aj niektorí ľudia v jeho vlastnom klube OĽaNO. „Neviem, o aké informácie ide, ale my sme v tomto jednotní,“ povedal šéf brannobezpečnostného výboru NR SR Juraj Krúpa.

SaS si chce Mikulca pozvať na poslanecký klub, no podľa viacerých poslancov ide skôr o čosi ako povinnú jazdu. „Očakávam, že pokiaľ sa nevyskytnú nejaké úplne nepredvídané okolnosti, tak pána ministra podporíme,“ povedal k tomu poslanec SaS Alojz Baránik. Nejasný je však postoj Sme rodina. „Budeme o tom rokovať na klube,“ odvetil poslanec Patrick Linhart.

Ako budú hlasovať?