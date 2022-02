Známa fitnes trénerka z televíznej šou Soňa Sedláčková: Kvôli hackerovi som prišla o tisíce eur!

Situácia, ktorú by nechcel zažiť nikto! Známej fitnes trénerke Soni Sedláčkovej (42), ktorá sa objavila aj v televíznej šou Najväčší víťaz, kde pomáhala ľuďom s chudnutím, sa do účtov pravdepodobne nabúral hacker a stala sa obeťou phishingu. Prišla tak o tisíce eur a zúfalej samoživiteľke hrozilo, že nebude mať z čoho zaplatiť účty...

Prežívala pokojný nedeľný večer, keď jej zrazu prišla esemeska od neznámeho odosielateľa, že jej bankový účet bude uzavretý, ak sa kliknutím na pripojený link neprihlási.Hneď vytušila, že niečo nie je v poriadku. Skúšala teda volať do banky, no, ako tvrdí, nedovolala sa.

„Našla som si aj mail, že zaevidovali podozrivé presuny na mojom účte,“ vysvetľuje fitneska. Banka jej karty zablokovala. Hneď nasledujúce ráno išla do banky, no nestretla sa podľa jej slov s prístupom, aký očakávala. Pracovník jej zmenil heslo, čím považoval celú vec za vyriešenú. Soňa však chcela presne vedieť, čo sa s peniazmi na jej účtoch deje.

Keď jej pracovník napokon sprístupnil stav účtov, prišiel šok. „Na mojich účtoch neboli žiadne peniaze! Hacker si posielal peniaze cez moje tri účty. Napokon si ich vytiahol z firemného účtu. Tam mi svieti nula, no neexistuje žiaden záznam o tomto výbere,“ hovorí nešťastná Soňa.

Časté útoky hackerov

Hoci sa Soňa snažila, banka jej už v tej chvíli viac nevedela pomôcť. Nedostala ani žiadne potvrdenie o tom, čo sa stalo. Soňa je samoživiteľkou a má malú dcéru. Nemala by ani za čo natankovať, nieto ešte platiť všetky povinné platby. Celú vec riešila s políciou. Nový Čas kontaktoval aj Fio banku, ktorá potvrdila, že podobné hackerské útoky eviduje už dlhší čas.

„Určite sa nestáva, že by niekto ,nabúral‘ bezpečnostný systém a týmto sa dostal do účtov klientov. Väčšinou je to vinou toho, že útočníkom klienti sami poskytnú svoje údaje, keď naletia na rôzne podvodné SMS správy alebo e-maily. Pred tými sa snažíme klientov varovať a pravidelne na tieto veci upozorňovať,“ vysvetľuje hovorca Fio banky Jozef Daňo. Prípady, keď už reálne dôjde k odcudzeniu nejakej sumy, s klientmi podľa neho vždy riešia a zisťujú, ako k tomu mohlo dôjsť.

„To robíme napríklad aj v prípadoch, keď si klient ešte sám nič nevšimol a nepodarilo sa nám ho zatiaľ kontaktovať. Často sa nám darí peniaze zachrániť, ale zaručiť to nijako vopred nemôžeme. O podobných prípadoch sme klientov aj verejnosť nedávno informovali formou aktuality na webových stránkach banky, ako aj cez sociálne siete,“ uzatvára Daňo. Celý príbeh mal napokon šťastný koniec. V čase uzávierky Soni banka peniaze vrátila.

Banka si údaje cez esemesku nepýta

Jozef Daňo, hovorca Fio banky

- Fio banka nikdy nevyzýva klientov, aby zadávali svoje údaje niekam inam, ako na webových stránkach banky, a nevyzýva na to cez telefón, v e-mailoch ani v SMS správach. V prípadoch, keď naozaj dôjde k odcudzeniu určitej sumy, prípadné podvodné platby riešime s našimi kolegami, ktorí klientom poradia, čo urobiť. Taktiež odporúčame, aby sa klienti obrátili priamo na políciu.