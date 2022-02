Július s manželkou Zuzkou a tromi deťmi ostali nečakane bez príjmu: Zistili jej rakovinu a vykopli ju z práce!

Obrovskú lásku ohrozuje zákerná choroba, manželia sú však odhodlaní bojovať zo všetkých síl. Taká je situácia v skromnom domčeku v obci Mužla (okr. Nové Zámky), kde spolu Zuzka (32) a Július (62) vychovávajú tri deti, ktoré majú z predchádzajúcich manželstiev.

Napriek všetkým ranám osudu a posmeškom okolia si manželia pred dvoma rokmi povedali svoje áno a mysleli si, že ich šťastné nažívanie nič nenaruší. Pred časom si však Zuzka vypočula hroznú diagnózu - rakovina kože. Boj so zákernou chorobou však nie je ich jediným trápením...

V skromnom malom príbytku uprostred obce na juhozápade Slovenska sa akoby zastavil čas. Hoci je z každého kúta cítiť lásku a súdržnosť, rovnako je tam prítomný smútok a strach. „Je medzi nami veľký vekový rozdiel, ale sme spolu 6 rokov a naša láska je pre nás ako požehnanie. Pred dvoma rokmi sme sa preto zobrali a verili, že to najhoršie máme v živote za sebou,“ začína odvíjať niť ich príbehu Július (62).

Pritom sa nežne pozerá na svoju manželku, aby mu dala za pravdu. Tá tíško sedí, skrčená od bolesti. V izbe sú tri deti, ktoré spoločne vychovávajú. Najstarší Richard (14) je z Júliusovho manželstva. Je nadaný klavirista a chce ísť študovať na konzervatórium. Arnold (13) a Xénia (9) sú zo Zuzkinho (32) manželstva, pričom dcérka hrá nádherne na husliach.

Ich rodinné trápenie sa začalo pred rokom. Zuzke vtedy začalo mokvať znamienko na chrbte. „Dala si ho odstrániť s tým, že všetko bolo v poriadku. Na jeseň si však v sprche nahmatala hrčku na pleci,“ hovorí Július. Veci následne nabrali neuveriteľne rýchly spád. Za pár mesiacov mala Zuzka na chrbte obrovský tumor. Operovať sa vraj nedá a je zhubný...

Žijú len z prídavkov

Teraz ich čaká úmorný kolotoč vyšetrení a drastickej liečby. „Budú mi to ožarovať a keď sa to podarí zmenšiť, tak to skúsia vyoperovať. Mám naplánované CT vyšetrenia v Bratislave. Lekári sa však optimisticky nevyjadrujú,“ skonštatuje smutne mladá mamina. Tú trápia bolesti a celá domácnosť je na manželovi. Akoby toho nebolo dosť, život im komplikuje aj ich finančná situácia.

„Keď sa na to prišlo, robila na skúšobnú dobu. Samozrejme, hneď ju prepustili. Teraz čakáme poslednú výplatu za 7 dní, koľko bude maródka, to netušíme,“ prizná Július. Ten teraz požiadal o starobný dôchodok. „Ešte nemám ani výmer. Dostanem ho však až o také tri mesiace, síce aj spätne, ale dovtedy nič,“ priznáva skrúšene. Príjem rodiny je tak v tejto chvíli takmer nulový, zachraňujú ich len prídavky na deti.

Iba na domácnosť pritom potrebujú okolo 400 eur mesačne, a to ešte ani nejedli! „Zrazu sme odkázaní na pomoc ľudí. Celý život sa nám obrátil hore nohami. Veľmi sa bojím, čo bude so Zuzkou, veľmi ju ľúbim a bojím sa aj o deti. Najhoršie sú tá bezbrannosť, strach... To, že neviete ako ďalej,“ s plačom dodáva na pohľad silný chlap.