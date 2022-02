Kde je Patrícia?! Zúfalá mama márne pátra po nezvestnej dcére: Zmizla aj s domácimi miláčikmi

Rodina je zúfalá! Patrícia Groissová (26) z Bratislavy odišla z domu minulý týždeň v pondelok, no odvtedy sa neozvala rodine ani známym.

Jej mama je zúfalá, pretože dcéra si so sebou zobrala aj dva psíky, ktorých mala rodina viac ako 10 rokov. Okrem toho zbalila Patrícia aj dve mačky, ktoré odniesla v prepravkách. Hľadá ju rodina aj dobrovoľní pátrači z internetu.

„Moja dcéra prišla počas koronavírusu o prácu. Má vyštudovaný marketing, žiaľ, následne si prácu už nenašla a veľmi zle to znášala,“ prezradila Patina mama, ktorá si myslí, že aj to môže byť príčinou, prečo dcéra záhadne zmizla. Mladá žena sa v pondelok minulý týždeň zobrala a viac ju nikto nevidel. Jej nezvestnosť však nahlásili až v stredu a polícii oznámili, že Patrícia so sebou zobrala aj 11-ročnú béžovú sučku-kríženku Tinku a 12-ročnú čierno-bielu sučku-špringeršpanielku Slay.

Zároveň odišla s dvomi mačkami. Mama mladej ženy si myslí, že jej dcéra odišla do zahraničia. „Keby som vedela, kde je, v ktorom štáte či meste, tak viem obvolať aj veterinárne kliniky a vedeli by sme ich nájsť. Nie je jednoduché postarať sa o veľké psy,“ dodala zúfalá mama. Psíky Tina a Slay sú rodinnými pokladmi, ktoré si zahrali aj v hudobnom videoklipe.

„Zobrali sme si ich z útulku a keď chceli naspievať pesničku o tom, ako treba zachraňovať psíky z útulku, tak si ich požičali, aby s nimi natočili klip,“ prezradila mama, ktorá v priebehu dňa stratila tých najobľúbenejších členov rodiny. Polícia na otázku, či po mladej žene vyhlásili pátranie, do uzávierky neodpovedala.



Nezvestná žena a jej psy

Patrícia: štíhla blondínka, 170 cm

Tinka: béžová sučka, kríženec, 11 rokov

Slay: čierno-biela sučka, špringeršpaniel, 12 rokov