Nahnevaní poľnohospodári s traktormi protestujú na Dargove: Žiadajú okamžité odvolanie ministra Vlčana

Iniciatíva poľnohospodárov (IPIF) žiada okamžité odvolanie ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO), ktorý podľa nej nezvláda tento rezort. Združenie farmárov zároveň žiada o stretnutie s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). Na podporu svojich požiadaviek iniciatíva kolónou traktorov v utorok spomaľuje dopravu na horskom priechode Dargov.

Zároveň sa tak pridáva k protestným akciám autodopravcov. "Účelom našej aktivity je už definitívne okamžité odvolanie pána ministra Vlčana," uviedol pre novinárov predseda IPIF Ján Cenkner. Predchádzajúce rokovania s ministrom podľa neho nikam neviedli, šéfovi rezortu vyčíta aj rôzne prešľapy a kauzy.

"Nám sa neskutočne zvyšujú náklady teraz na zakladanie úrod, či sú to hnojivá, osivá, dennodenne sa dvíha cena nafty, nevieme takto prežiť. A to programové vyhlásenie vlády, ktoré bolo, sa neplní. My nechceme povaliť túto vládu, chceme, aby sa konečne začal riešiť problém farmárov, včelárov, dopravcov a tak ďalej,“ povedal Cenkner.

Protest na horskom priechode Dargov pri Pamätníku víťazstva v katastri obce Košický Klečenov začali farmári predpoludním krátkodobým blokovaním dopravy prechádzaním cez priechod pre chodcov. Následne spomaľovali dopravu v jazdných pruhoch pomaly jazdiacou kolónou traktorov. Na protest dohliada polícia. "Ak treba, zotrváme, dokedy nebude odvolaný minister a dokedy pán Heger si s nami nesadne za rokovací stôl," povedal Cenkner.

Protestujúci autodopravcovia začali v pondelok (14. 2.) s čiastočným blokovaním Rožňavskej ulice v Bratislave. Ak vláda nič neurobí, hrozia aj blokádou hraničných priechodov.