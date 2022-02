Musel pri ňom stáť anjel strážny! Vodič narazil do opitého chodca s invalidným vozíkom

Policajti zo Senice vyšetrujú okolnosti nočnej nehody, pri ktorej sa zranili dvaja chodci. V utorok, krátko po polnoci 38-ročný vodič na aute VW Sharan narazil do dvoch chodcov s invalidným vozíkom.

"Nehoda sa stala mimo obce, na neosvetlenej ceste III. triedy, v smere od Moravského sv. Jána na hraničný priechod s Rakúskom," píšu policajti na facebookovom profile.

Podľa všetkého mal vodič do ľudí na kraji cesty naraziť pravou časťou vozidla, keď malo oproti nemu ísť iné auto. Polícia podrobila vodiča dychovej skúške, ktorá alkohol nepotvrdila.

Druhému, 44 ročnému mužovi bola, za účelom zistenia množstva alkoholu v jeho organizme, odobratá krv. Obaja chodci utrpeli pri zrážke viaceré poranenia, s ktorými ich previezli do nemocnice," dopĺňa polícia.

Polícia žiada svedkov nehody, aby ich kontaktovali na čísle 158 alebo do súkromnej správy na Facebooku. O to isté žiada aj ľudí, ktorí by vedeli potvrdiť, či boli chodci osvetlení.