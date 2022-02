Keto môže zanechať vážne následky na vašom zdraví: Ako si vybrať nízkosacharidovú diétu

Nízkosacharidové diéty sa vyznačujú dvoma zaujímavosťami - sú stálicou na poli redukčných diét a málokto vie, čo to vlastne nízkosacharidová diéta je. Existuje totiž mnoho typov nízkosacharidových diét, ktoré sa líšia obsahom sacharidov i ďalších hlavných živín, konkrétne bielkovín a tukov.

Odborníci z českého portálu vimcojim sa na ne pozreli bližšie a zároveň zisťovali ich bezpečnosť. Pojem nízkosacharidová diéta obvykle označuje spôsob stravovania, keď je príjem sacharidov znížený na 30 až 130 gramov na deň.

Nízkosacharidové diéty zvyknú byť považované za silne motivačné, pretože úvodné straty kíl sú veľké a rýchle. Sú síce spôsobené menším zadržiavaním vody, ale na motiváciu to stačí. Než sa však do nejakej pustíte, dobre to zvážte. Niektoré striktné diéty môžu narobiť veľa neplechy. „Ak sa pustíte vyslovene do ketogénnej diéty, urobte tak po porade s nutričným terapeutom,“ varuje Karolína Hlavatá, odborníčka magazínu vimcojim. Ten vám poradí vhodné potraviny a vysvetlí skladbu jedálnička.

1. Diéta so zníženým množstvom sacharidov

Na tomto princípe vlastne funguje väčšina redukčných diét.

Objem sacharidov býva znížený z obvyklých 50 - 55 % z celkového energetického príjmu na 45 %

6000 kilojoulov denne, znamená 159 gramov sacharidov.

Pri takomto znížení však sacharidy stále predstavujú hlavný zdroj energie a teda vôbec nejde o nízkosacharidovú diétu.

Klady

+ nevyraďuje žiadne potraviny

+ postupné ubúdanie váhy

+ môže naučiť vhodnejšiemu stravovaniu

Zápory

- nemá rýchly nábeh na začiatku

- obvykle nasleduje jo - jo efekt