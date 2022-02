László († 34) sa vybral na výlet s tehotnou snúbenicou a kamarátkou so synčekom: Zabilo ho vlastné auto, keď ratoval dieťa!

Stačil okamih a nešťastie bolo na svete! V sobotu došlo pri Gabčíkove k tragédii obrovských rozmerov. László († 34) z obce Padáň (okr. Dunajská Streda) sa snažil holými rukami zastaviť svoje auto, ktoré sa samovoľne rozbehlo a nachádzalo sa v ňom malé dieťa.

Pošmykol sa, spadol a zostal ležať pod jedenapoltonovým kolosom. Bol na mieste mŕtvy. Rodina sa topí v slzách, len prednedávnom totiž zomrel jeho brat aj otec. László navyše čakal so svojou priateľkou bábätko.

Tragická dopravná nehoda sa stala v sobotu neskoro večer. „V osobnom aute, ktoré šoféroval 34-ročný muž, sa viezli ďalšie dve ženy a jedno malé dieťa. Zastavili na kraji poľnej cesty a všetci okrem spiaceho dieťaťa z vozidla vystúpili.

Po chvíli sa malo dať auto z doposiaľ nezistených príčin do pohybu. Muž sa ho mal snažiť zastaviť, čo sa mu však nepodarilo. Spadol a nakoniec mal zostať ležať pod vozidlom. Pri nehode utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol,“ opísala tragické okamihy polícia, ktorá prípad vyšetruje ako prečin usmrtenia.

Rôzne verzie nešťastia

László bol medzi kamarátmi a známymi veľmi obľúbený. „On nikdy nepovedal nie, vždy pomáhal, ako len mohol, miloval autá a svoju partnerku, s ktorou čaká dieťa. Je to strašná tragédia,“ prezradila nám Laciho kamarátka. Nebohý mladík zobral v sobotu večer auto, svoju kamarátku s jej dieťaťom a svoju snúbenicu k vodnému dielu v Gabčíkove.

Nikto z nich vtedy nemohol ani len tušiť, že sa domov vrátia bez Lászlóa. „Malo to byť tak, že oni malého rýchlo vytiahli, Laci ešte stihol držať auto a potom sa následne pošmykol a zostal pod ním,“ opisuje svoju verziu tragédie kamarátka. Ako to však presne bolo, vyšetruje polícia. Isté však je, že Laci už nestihne nič, na čo sa tak veľmi spolu so svojou láskou tešil.

„Prečo si odišiel tak náhle...Nedokážem pochopiť, láska moja, že je to už deň, čo si ma opustil... Veľmi mi chýbaš, neviem, ako sa z toho dostanem,“ napísala krátko po tragédii na sociálnu sieť nešťastná snúbenica Fruzsina. „Bude nám nesmierne chýbať, mal toľko plánov, toľko toho ešte chcel stihnúť. Už je tam hore spolu s bratom aj s otcom, ktorí tiež odišli tragicky,“ uzavreli smutne kamaráti.

1. Vozidlo sa malo dať do pohybu aj s dieťaťom vnútri.

2. László sa ho mal snažiť zastaviť.

3. Spadol a zostal ležať pod vozidlom.