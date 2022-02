Tento týždeň k nám dorazia až dve víchrice: Sila vetra bude extrémna, očakávajú sa škody!

S počasím to tento týždeň nevyzerá priaznivo! Na naše územie by mal o pár dní doraziť hneď dve víchrice.

Na zmenu v počasí upozornil portál imeteo.sk s tým, že prvá víchrica by mala na Slovensko doraziť v stredu. Britskí meteorológovia jej dali meno Dudley, ale u nás sa bude používať nemecké pomenovanie Ylenia. Víchrica by mala prejsť cez Veľkú Britániu, kde sa čaká rýchlosť vetra 120 až 150 km/h. Do strednej Európy dorazí Ylenia od Holandska a Nemecka zrejme v noci na štvrtok a fúkať by malo predovšetkým cez deň.

Druhá víchrica, ktorá má britské pomenovanie Eunice, príde do Európy v piatok a v sobotu. Podľa meteorologických prognóz by druhá víchrica mala byť ešte silnejšia a zrejme po sebe zanechá poriadnu spúšť. Nárazy vetra sa predpokladajú od 11é do 130 km/h, na horách až 150 km/h.