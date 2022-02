Prešovskí hokejisti a tréneri sa zastali zlodeja prepraviek: Růžičku chceme naspäť!

Spoluhráči aj tréner ho chcú späť! Extraligový hokejový klub HC Grotto Prešov pred pár dňami vyrazil hráčov Davida Růžičku (33) a Jána Ťavodu (31), ktorí sa objavili na internetovej stránke slovenskej polície v súvislosti s krádežou prepraviek v Tescu.

Neuplynulo veľa času a na verejnom profile klubu sa objavilo výzva prešovských hráčov, trénerov i realizačného tímu, že stoja za Davidom Růžičkom a chcú ho späť do tímu. O Jánovi Ťavodovi tam nie je ani slovo.

Polícia zverejnila zábery bezpečnostnej kamery z prešovského Tesca, na ktorých boli zachytení dvaja hráči HC Grotto Prešov. Podľa polície mali odcudziť zálohované prepravky. Obranca Ján Ťavoda tvrdil, že je v tom namočený nevinne a dokonca sa bol sám prihlásiť na polícii.

„V Tescu som bol s pánom Růžičkom len raz 18. januára. On tam bol aj 15. a 19. januára. Zverejnili i moju fotku, lebo on bol maskovaný a potrebovali zistiť totožnosť. Keď som bol na polícii, dali mi za pravdu,“ vyhlásil pred pár dňami Ťavoda pre Nový Čas.

Vedenie klubu oboch hráčov vyrazilo, no všetko napokon môže byť inak. Za návrat obrancu Davida Růžičku orodujú nielen spoluhráči, ale aj tréner Ernest Bokroš. „Postavila sa za neho celá kabína vrátane trénerov, dokonca sa pridal aj fanklub,“ potvrdil šéf klubu Róbert Ľupták. Napokon, svedčí o tom aj status na tímovom profile.

Komu by toto napadlo! Kradli v prešovskom obchode profesionálni hokejisti?

„Všetci hráči si dobre uvedomujú, že Davidovo konanie bolo v rozpore so zákonom i zásadami morálky a etiky. Veľmi dobre si to uvedomuje aj samotný hráč. Davida daná situácia veľmi mrzí, klubu aj všetkým fanúšikom sa za svoje konanie a poškodenie ich mena úprimne ospravedlňuje. Zo všetkého najviac mu je však ľúto, že nekonal ako správny hokejový vzor pre prešovskú mládež. Všetci hráči sa za spoluhráča spoločne postavili a podporili ho,“ napísali s tým, že posledné slovo bude mať šéf klubu Róbert Ľupták.

„V tejto chvíli ešte neviem, či im vyhoviem, nechávam si čas na rozmyslenie do dnešného poludnia,“ uzavrel Ľupták. Niektorí fanúšikovia sa však rozhorčili nad tým, prečo do tímu chcú prijať len jedného „prepravkára“ a dali to najavo aj v komentároch. „A prečo len Růžičku ste vzali späť? A ten druhý, čo neurobil nič, ale hneď šiel na políciu?“ napísala Monika. A Ján išiel ešte ďalej: „Pokiaľ mu to prejde, aký príklad potom bude pre mládež?“