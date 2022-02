Parlament má hlasovať o base za marihuanu: Prejde zníženie trestov za trávu?!

Odzvoní už na Slovensku konečne dlhým trestom za marihuanu? Celou krajinou otriaslo v posledných rokov viacero medializovaných prípadov, v ktorých dostali mladí ľudia za držbu marihuany tresty porovnateľné či dokonca vyššie ako vrahovia a iní ťažkí kriminálnici.

Situáciu sa už dlhšie snaží zmeniť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (47) a už dnes by mal parlament hlasovať aj o novele z dielne skupiny opozičných poslancov. Čo chcú zmeniť a má šancu ich návrh prejsť aj cez väčšinovo konzervatívne plénum NR SR?

Mladého Košičana Roba Džunka minulý rok odsúdili pôvodne na 12 a pol roka väzenia za 7 a pol gramu marihuany. Problém bol v jeho prípade najmä v tom, že ho s trávou chytili už druhýkrát. Džunkovi napokon Krajský súd v Košiciach znížil trest na päť rokov.

Situáciu by chcela zmeniť skupina poslancov, ktorá predložila do parlamentu návrh na zníženie trestov za držbu marihuany. Pod návrhom sú podpísaní Juraj Šeliga (Za ľudí), Kristián Čekovský či Andrej Stančík (obaja OĽaNO). Ako hlasovanie dopadne, nie je zatiaľ vôbec isté. Veľkou neznámou zostáva do poslednej chvíle najmä postoj konzervatívnych poslancov najsilnejšieho klubu OĽaNO.

Optimizmom pred hlasovaním nesršia ani samotní predkladatelia. „Keďže situáciu v parlamente ovplyvňuje COVID-19 a s tým spojená absencia poslancov, nechceme vopred odhadovať výsledok hlasovania,“ odpísali Čekovský a Stančík. Aký postoj budú mať v Sme rodina, jasné nie je, do uzávierky neodpovedali.