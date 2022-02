Predpovede analytikov o zdražovaní: Toto sa Slovákom bude čítať ťažko!

Medziročné tempo rastu cien potravín bude v najbližších mesiacoch pravdepodobne atakovať úroveň 10 %.

Vyplýva to z komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS) Národnej banky Slovenska (NBS) k januárovej inflácii zverejnenej Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. "Rast cien energií a potravín zasiahne najmä najnižšie príjmové skupiny v dôsledku 'fixného' charakteru týchto výdavkov. Konflikt na Ukrajine by, samozrejme, prispel k ďalšiemu rastu cien obilnín a energetických komodít. Nákladové faktory sú naďalej zdrojom aktuálne vysokej inflácie tak v SR, ako aj v krajinách EÚ," spresnili analytici Z NBS.

"Po skokovom zrýchlení inflácie v úvode roka už ďalšie zásadnejšie zrýchlenie inflácie neočakávame. Inflácia by sa najbližšie mesiace mala stabilizovať na rekordných úrovniach nad 8 % a udržať sa na nich až do jari. Následne by už vyprchanie efektu minuloročného zvýšenia spotrebných daní na tabak a cigarety (tohtoročné by už malo byť približne len polovičné), ale aj vysoká porovnávacia báza pri cenách tovarov, imputovaného nájmu, pohonných látok i potravín mali postupne prispievať k zvoľňovaniu dynamiky medziročného rastu cien," myslí si Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Inflácia by sa však podľa Koršňáka až do konca roka mala udržať nad úrovňou 5 %, pričom jej nárast v priemere za celý rok by sa mal pohybovať až okolo úrovne 7 %. "Rizikom pre nasledujúce mesiace naďalej ostávajú najmä ceny energií, ktoré sú pod silným geopolitickým tlakom, ale k ich zdražovaniu prispieva aj silnejúci globálny dopyt či snaha o ekologizáciu ich výroby," upozornil.

"Kým v januári 2021 dosahovala inflácia úroveň 0,7 %, v máji 2021 spoľahlivo prekročila 2 %, pričom v decembri 2021 dosiahla až 5,8 %. Celoročná inflácia pre rok 2021 tak dosiahla úroveň 3,2 %. Očakávame, že v prvom štvrťroku 2022 bude ešte vyššia, dokonca vyššia ako 7 %. V ďalších kvartáloch tohto roka by zdražovanie malo postupne spomaľovať. Priemernú infláciu za rok 2022 momentálne očakávame na úrovni 5 až 6 %, zrejme bližšie k 6 %. Podobný cenový vývoj očakávame aj v prípade potravín," priblížila Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. Najvyššiu úroveň by podľa nej inflácia potravín mala dosiahnuť v prvom kvartáli, a to okolo 7 %. Následne by už malo prísť k spomaleniu medziročného tempa rastu cien potravín a nealkoholických nápojov. Kým v v roku 2021 boli energie (elektrina, plyn a teplo) medziročne lacnejšie, v roku 2022 sa tento trend otočil, a to pod vplyvom rastúcich cien energií na svetových trhoch počas vlaňajšieho roka.

"Slovákom tak náklady na bývanie v tomto roku rastú aj z dôvodu vyšších cien elektriny a plynu. Aj v roku 2022, najmä v najbližších mesiacoch budeme ešte v inflácii pociťovať efekt drahšieho tabaku, pohonných látok či stavebných materiálov," dodala Sadovská. ŠÚ SR v pondelok informoval, že medziročná hodnota inflácie v januári 2021 vzrástla na 8,4 %, najviac ju potiahli rastúce ceny energií a potravín. Medzimesačne ceny vzrástli o 2,7 %.