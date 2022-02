Zablokujú hraničné priechody?! Únia autodopravcov vstupuje do štrajku: Ultimátum vláde!

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) s partnerskými organizáciami začína v pondelok v Bratislave s avizovaným protestom, ktorý označuje ako štrajk, proti zdražovaniu pohonných látok a podmienkam v cestnej doprave.

Ak podľa organizácie vláda do troch dní nezačne riešiť ich požiadavky, začnú blokovať hraničné priechody po celom Slovensku. Po stretnutí pri Zlatých pieskoch v priebehu dňa by sa podľa plánu mala kolóna motorových vozidiel popoludní presunúť do mesta na Rožňavskú ulicu, kde autodopravcovia protestovali už v roku 2010 proti podmienkam mýtneho systému.

Na rokovaní na ministerstve dopravy v piatok 11. februára zástupcovia UNAS a Asociácie Žltý Anjel Asistance24 vzniesli viacero požiadaviek. Ako autodopravcovia informovali na sociálnej sieti, jednou z hlavných je okamžité zníženie spotrebnej dane z palív o 30 % prechodne na šesť mesiacov podľa vzoru Poľska a Maďarska. Náš južný sused medzitým predĺžil pokles dane z palív o ďalšie tri mesiace.

Ďalšími požiadavkami nespokojných autodopravcov a odťahových služieb sú nové zníženie cestnej dane o 30 % na stálo, vratka spotrebnej dane z palív za natankovaných tisíc litrov vo výške 38 eur pre dopravcu a okamžité zníženie platby mýta na šesť mesiacov o 30 %. V prípade nového mýta v budúcom roku žiadajú trvalý pokles sadzieb pre domácich dopravcov o 28 %. Okrem toho žiadajú zníženie odvodovej časti pre vodičov a pomoc pre nich, ako aj okamžité riešenie pokút za mýto od polície a okresných úradov.

UNAS a asociácia odťahových služieb vyzvali všetky dopravné spoločnosti, motoristov aj s osobnými vozidlami a občanov, aby podporili ich požiadavky. „Vyzývame, aby sa v rámci svojich krajov, okresov, miest a obcí začali blokácie ciest, hlavných ťahov a začali masívne blokácie, pokiaľ táto vláda nesplní požiadavky, o ktoré sme požiadali,“ uviedli v spoločnom vyhlásení.

Autodopravcovia si zároveň neželajú podporu svojej akcie od kotlebovcov a iných politických subjektov. „Vážime si každú podporu obyvateľstva, ale chceme rázne povedať, že sme apolitickí a neprajeme si, aby si žiadna strana robila na našom proteste politické body. Ohradzujeme sa nad prípadnou účasťou extrémistických skupín. Nikto ich nepozýval a ide to mimo nás,“ dodal UNAS.