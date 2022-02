Súdom nariadené odposluchy elitných vyšetrovateľov odhalili ďalšiu špinu: Chceli kolegyni zapáliť auto?!

Zapálime jej auto kanistrom. Aj takáto veta zaznie v neformálnej komunikácii vyšetrovateľov NAKA, ktorí sa už niekoľko mesiacov zmietajú v samom centre bratovražednej vojny v slovenských silových zložkách.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Podľa opozície ide o ďalší dôvod, prečo treba odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (49), o čo sa chcú pokúsiť už na pondelňajšom zasadnutí parlamentu. Čo v odpočutej komunikácii zaznelo, a ako to hodnotia nadriadení štyroch vyšetrovateľov?

Len nedávno sme si mohli prečítať, o čom všetkom sa údajne rozprával na poľovníckej chate šéf Smeru Robert Fico so svojím straníckym podriadeným Robertom Kaliňákom a ďalšími činiteľmi. No záľubu v ostrých slovách zjavne nemajú len ľudia z prostredia Smeru, ale aj vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), elitnej zložky slovenskej polície. Konkrétne štvorica Štefan Mašin, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Ján Čurilla, pre ktorú sa už vžilo pomenovanie „čurillovci“, a ktorú minulý rok v septembri nakrátko dokonca zatkli za to, že sa snažili odstaviť vyšetrovateľku Úradu inšpekčnej služby Dianu Santusovú, pričom mali údajne používať aj nelegálne metódy. To sa však nepotvrdilo, bratislavský Krajský súd rozhodol, že ich stíhanie je neopodstatnené a rozhodol o prepustení tejto štvorice z väzby.

Ďurka s Čurillom a ďalšími dvoma kolegami skutočne nepoužívali počas interných debát, ktoré boli odpočuté, veľmi mierumilovný slovník. „Zapálime jej auto. Kanistrom,“ navrhoval napríklad Ďurka v súvislosti so Santusovou. Ako je jasné z kontextu rozhovoru, tieto slová nemyslel vážne, no príjemné čítanie to v žiadnom prípade nie je. Pochybnosti vyvolávajú aj ďalšie vety z odpočutej komunikácie. „Kamaráta máme ináč nového, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Teraz je tam a sťahuje nám záznamy z parkoviska,“ hovorí Ďurka policajtovi Petrovi Turňovi v súvislosti so Santusovou. „Že ju ide kopnúť do pi*e,“ odvetí Turňa. Podľa Fica a Kaliňáka chceli zrejme dokonca úmyselne páchať trestnú činnosť, pričom ich mal riadiť priamo minister vnútra Roman Mikulec.