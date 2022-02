Supernápad turistu a lyžiara: Patrikove jedinečné ponožky oceňujú po celom svete!

Dostal supernápad, ktorý oceňujú po celom svete!

Prešovčan Patrik Minár (46) vymyslel ponožky, aké sa doteraz nevyrábali nikde inde. Sú určené predovšetkým turistom či lyžiarom. Majú totiž výnimočnú funkciu - vďaka ich špeciálnemu tvaru vám do topánky nevojde sneh, hlina či lístie.

Patrikovi (46) skrsol nápad na ponožky v hlave počas potuliek prírodou. „Keď sme boli na túre a do topánky mi niečo vošlo už piatykrát, takže som ju musel stále vyzúvať a vysypávať ju, hovorím manželke - doma mi pripomeň, že mám vyrobiť také ponožky, aby sa to už nestávalo,“ vysvetľuje s úsmevom vášnivý turista, lyžiar a fotograf, ktorý sa po návrate hneď pustil do práce. Vyrobil niekoľko kusov tak, že k ponožke našil ešte jednu vrstvu látky, aby sa ňou dala prekryť topánka.

„Dnes sú tvorené z jedného dielu, čiže druhý tubus ponožky sa nenašíva, ale pradie na špeciálnom stroji,“ teší sa muž, ktorý vlastní aj stavebnú firmu a miluje parašutizmus. Výrobcu našiel v Prešove a hoci mal ponuku na spoluprácu od veľkej tureckej firmy, zostal mu verný, aby dal našim ľuďom prácu. „Mojou filozofiou je totiž vyrábať ich z prírodnej ekobavlny a aby to bolo fair trade, čo by bolo pri zahraničnom veľkovýrobcovi zložitejšie,“ vraví. Na výrobok získal certifikát o chránenom dizajne.