Jar sa hlási k slovu: Teploty o pár dní dosiahnu až 20 °C!

Zima stráca na sile! Tak to aspoň vyzerá v počasí na budúci týždeň.

V posledných dňoch sme mali na Slovensku príjemné teploty, ktoré dosiahli aj 15 °C. No jarné počasie sa zďaleka nekončí. Ako informuje Meteo Slovensko na svojom Facebooku, v najbližších dňoch dorazí na naše územie výraznejšie oteplenie. Hoci teploty poskočia pomerne vysoko, pribudne oblačnosti a zrážok.

Teploty začnú rásť od pondelka, no výrazné oteplenie by malo doraziť vo štvrtok. „Počasie na našom území ovplyvní teplý front, ale neskôr aj výbežok vyššieho tlaku vzduchu z juhozápadu,“ informuje Meteo Slovensko. Denné teploty vystúpia od 15 do 19 °C. Avšak hrozí pomerne silná víchrica, predovšetkým v západnej a v severnej časti Slovenska.