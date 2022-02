Otca dvoch malých detí Michala († 36) zramoval nákladiak: Kristína pochová svoju lásku na Valentína

Nevľúdne utorkové ráno si bude navždy pamätať rodina Michala (†36) z Opatoviec (okr. Trenčín).

Počas neho totiž cestou do práce prišiel o život tento úžasný otec dvoch malých detičiek - Terezky (6) a Filipka (3). V Hrašnom (okr. Myjava) dostal vodič (62) kamióna šmyk, prešiel do protismeru a narazil priamo do dodávky, ktorú šoféroval Michal. Jeho Fiat po náraze skončil v betónovom stĺpe a už mu nebolo pomoci. Michalova životná láska Kristína (32) tak ostala na všetko sama. So svojou láskou sa navždy rozlúči na Valentína...

Malo to byť ráno ako každé iné. Michal († 36) jazdil do práce na Myjavu, kde pracoval v stolárskej firme. Do roboty chodil pravidelne tou istou trasou. Otec rodiny ráno vybozkával svoje detičky, manželku a odišiel. Nikto z nich ani len netušil, že to bolo naposledy. K búračke, ktorá navždy poznačila život celej rodiny, došlo ráno, krátko po šiestej hodine.

„K dopravnej nehode malo dôjsť tak, že vodič (62) ťahača Scania s návesom jazdil v smere od Myjavy do Starej Turej. V obci Hrašné pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti stavu a povahe vozovky, vlastnostiam vozidla a nákladu na mokrej vozovke mal dostať šmyk. Následkom toho malo ťahač Scania skrútiť vľavo do protismernej časti vozovky, kde v tom čase mal jazdiť vodič († 36) na dodávke Fiat a došlo k zrážke,“ napísala trenčianska polícia, ktorá nehodu vyšetruje. Náraz bol taký silný, že Michalovo auto otočilo a následne narazilo do betónového stĺpa elektrického vedenia.