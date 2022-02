Posledná rozlúčka s bývalým ministrom Eduardom Kukanom († 82): Pohreb so štátnymi poctami!

Ako bude vyzerať posledná rozlúčka jedného z historicky najvýznamnejších slovenských politikov?

Bez ohľadu na šok, ktorý spôsobila správa o úmrtí dlhoročného šéfa slovenskej diplomacie Eduarda Kukana († 82), rodina aj štát už zvažujú, akú podobu bude mať jeho pohreb. Podľa informácií Nového Času už je jasné miesto poslednej rozlúčky a aj to, že rodina nechce z pohrebu robiť veľkú udalosť. Vláda jej však ponúka určitú formu štátnych pôct s čím súhlasili.

Kukana našli bez známok života v jeho kancelárii na Univerzite Komenského vo štvrtok ráno. Jeho smrť šokovala množstvo jeho blízkych kolegov aj politických súputníkov. Kukan bol diplomatické eso, ktoré skloňovali najmä v súvislosti s prípravami Slovenska na vstup do Európskej únie a NATO.

Štát sa tak prostredníctvom vlády rozhodol, že si ho v tejto súvislosti uctia aj pri poslednej rozlúčke. Rodina zosnulého si síce praje súkromný pohreb, ale dá sa na ňom očakávať minimálne niekoľko významných predstaviteľov Slovenska či Kukanových známych z vysokej politiky.

„Vláda sa na svojom poslednom stretnutí dohodla, že rodine zosnulého Eduarda Kukana ponúkne určitú formu štátnych pôct na jeho poslednej rozlúčke. Úrad vlády už príbuzných oslovil a rodina s takýmto návrhom súhlasila. Ďalšie detaily ešte Úrad vlády dohodne priamo s najbližšími príbuznými,“ uviedla hovorkyňa Ľubica Janíková.

Samotný pohreb by nemal byť v Bratislave, a uskutočniť by sa mal v druhej polovici budúceho týždňa. Je zatiaľ otázne, či to bude v blízkosti jeho rodiska v obci Trnovec nad Váhom, neskôr žil aj v Šali. V prípade štátnych pôct prichádza do úvahy viacero variantov. Možné tiež je, že na pohreb príde aj prezidentka Zuzana Čaputová, čo závisí od priania rodiny. „O tom, či sa uskutoční štátny pohreb, rozhoduje vláda so súhlasom najbližšej rodiny zosnulého. Čo sa týka účasti, prezidentka bude rešpektovať vôľu pozostalých,“ informoval hovorca Martin Strižinec.