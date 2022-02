V meste Sliač rozbehli petíciu proti príchodu armády USA: Vyhrážky primátorke!

Obávajú sa príchodu amerických vojakov. Poslanci Národnej rady SR v stredu odsúhlasili dohodu o obrannej spolupráci Slovenska s USA, ktorú následne podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Američania budú môcť na letisku na Sliači cvičiť, no to sa nepáči obyvateľom tohto kúpeľného mesta. Primátorka Ľubica Balgová tvrdí, že jej prichádzajú výhražné maily od nahnevaných ľudí. Miestni navyše rozbehli aj petíciu proti príchodu cudzej armády.

Dohoda o obrannej spolupráci USA a Slovenska podpísaná vo Washingtone má umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač. Slovensko ich bude poskytovať bez nájomného 10 rokov, na ich modernizáciu však dostaneme v prvej vlne 100 miliónov dolárov. Dohoda vyvolala vášne v parlamente, ale aj na verejnosti. Obyvatelia mestečka Sliač, ktoré sa nachádza pri letisku, majú z prípadného príchodu amerických vojakov obavy.

„Som z toho troška sklamaná. Myslela som si, že pani prezidentka pár dní počká a zváži podanie na Ústavný súd,“ uviedla Balgová s tým, že primátori a starostovia okolitých miest a obcí sa plánujú v piatok stretnúť a schválenie dohody riešiť. „Rezonuje, aby sme vypísali referendum. Máme aj samostatnú petíciu, pod ktorú sa popísalo zhruba 1 400 ľudí,“ doplnila primátorka, ktorej posielajú ľudia dokonca aj výhražné maily týkajúce sa príchodu vojakov z USA. Niektoré ju obťažujú, iné sú vyslovene vulgárne.





„Priemerne sú to dva denne. Ľudia mi píšu o tom, aké zverstvá robia Američania, alebo posielajú protesty, ktoré sa konajú, no ja s tým nedokážem nič urobiť. Na úrovni samosprávy nemáme rozhodujúcu právomoc, čo sa týka medzinárodných dohôd,“ ozrejmuje Balgová, ktorá sa už stretla aj s nadávkami na svoju adresu. „Prišli mi aj vyhrážky. Napríklad: ,Počkaj, čo ťa čaká!‘ alebo ,Ako si toto mohla dopustiť?‘ Ja to beriem ako obťažujúce maily alebo kyberšikanu,“ doplnila.

Miestni sa búria

Dohoda nemení nič na tom, že podľa zákona každý príchod cudzích vojakov musí schváliť Národná rada. „Nálada u nás nie je pozitívna. Ľudia majú v pamäti pobyt sovietskych vojsk na našom území a vidia paralelu s rokom 1968, aj keď vtedy prišli tanky. Teraz to sú americké lietadlá, ktoré už pristávajú na letisku,“ ozrejmuje Balgová, ktorá nerozumie, prečo sa teraz plánuje obnova kúpeľov a zároveň by malo byť letisko civilné, keď sa na ňom bude realizovať min. 12 vzletov denne.

„Kde budú lietať naši vojaci?“ pýta sa primátorka. Vyslovene proti dohode je jeden z iniciátorov petície Ján Jančík (66). „Som jeden z nespokojných. Keď namierime zbrane na východ, oni ich namieria späť a Sliač bude medzi prvými,“ myslí si.