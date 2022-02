Premiér Heger navštívil oravských žiakov: Takto milo ich povzbudil k úspešnej budúcnosti

Deviataci by sa pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu nemali báť navštíviť ani stredné odborné školy (SOŠ). Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) sú na dobrej úrovni a vedia študentov kvalitne pripraviť po odbornej stránke.

Predseda vlády SR to povedal v piatok na brífingu v Dolnom Kubíne po návšteve škôl na Orave. Ocenil prácu učiteľov Základnej školy Rudolfa Dilonga v Trstenej, ktorí prostredníctvom tabletov zapojili do vyučovania aj chorých žiakov. "Boli aktívne súčasťou hodiny, čo bola skvelá vec. Nič nezmeškali a boli súčasťou kolektívu. Toto je 21. storočie a digitalizácia v praxi," podotkol premiér.

Pripomenul, že momentálne si viac ako 42.000 deviatakov vyberá strednú školu, preto navštívil aj Spojenú školu v Nižnej. "Spája v sebe SOŠ technickú a Školu umeleckého priemyslu. Výučba je inovatívna, praktická a pre žiakov rozhodne atraktívna. Videl som na žiakoch, že ich hodiny zaujímajú a aktívne sa do nich zapájajú. Prepojenie vedomostí s praxou je základným pilierom pre úspešnú kariéru. Presne takto by sme mali pristupovať k odborným školám a učilištiam na celom Slovensku," uviedol po návšteve Heger.

Zdôraznil, že za úspechom každej krajiny sú práve vzdelaní ľudia. "Preto najväčšou prioritou našej vlády musí byť investícia do vzdelávania. Investícia do učiteľov a v konečnom dôsledku do žiakov. Ale nesmieme zabudnúť, že dôležitými spojencami celého systému sú rodičia," dodal premiér.