Nočná mora v Moldave nad Bodvou: Útoky na prechádzajúce autá! Prokuratúra začala konať

Viaceré opatrenia prijala prokuratúra v súvislosti s útokmi na autá prechádzajúce okolo miestnej osady v Moldave nad Bodvou v okrese Košice-okolie.

Informuje o tom na sociálnej sieti s tým, že za necelý rok bolo zaevidovaných takmer 50 prípadov, keď deti do áut hádzali kamene či kládli na vozovku rôzne predmety. „Kládli sme dôraz najmä na to, aby v prípade opakovaného páchania činov, inak trestných, maloletou osobou bolo na účel jej nápravy prijaté výchovné opatrenie, či už v podobe napomenutia, dohľadu nad výchovou maloletého a jeho zákonných zástupcov alebo v najzávažnejších prípadoch aj jeho náprava umiestnením v reedukačnom centre, respektíve zverenie do náhradnej starostlivosti,“ povedala námestníčka Krajskej prokuratúry v Košiciach Jana Albertová.

V spolupráci s mestom, políciou a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Košice-okolie vyčlenili pevné stanoviská pracovníkov mestskej poriadkovej služby a v problematickom úseku zabezpečili pravidelné hliadky mestskej polície. „Nasledovali tiež prednášky pre prácu v komunitách a základných školách, zamerané na protiprávne konania, postihy za ich páchanie a dôsledné vysvetľovanie neplnoletým osobám následky ich protiprávneho konania,“ dodala.

Súčasťou opatrení boli aj poradenské služby zo strany pracovníkov komunitného centra a terénnych sociálnych pracovníkov formou návštev. „V poslednom rade boli vykonané sociálne šetrenia v prirodzenom prostredí detí a preverovaná starostlivosť o ich výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývin,“ doplnila prokuratúra s tým, že v rámci osobného rozhovoru rodičov upozorňovali aj na možné dôsledky vyplývajúce z páchania protiprávnej činnosti ich detí. Za prítomnosti rodičov s deťmi zrealizovali aj výchovný pohovor.