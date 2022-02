Záhadná smrť exministra zahraničia Eduarda Kukana († 82): Našli ho v kancelárii až na druhý deň?!

Nečakaný odchod! Slovenskú politickú scénu vo štvrtok ráno šokovala správa o odchode jedného z najvýznamnejších štátnych predstaviteľov po Novembri 1989.

Bývalý minister zahraničia Eduard Kukan († 82) zomrel náhle na zlyhanie srdca.V jeho kancelárii na Univerzite Komenského v Bratislave ho našla zamestnankyňa školy, ktorá priestory pravidelne upratuje. Podľa zdroja z univerzity došlo k samotnej smrti ešte deň predtým napoludnie.

Odchod diplomatického esa oplakávajú jeho najbližší spolupracovníci aj značná časť verejnosti. Smrť Eduarda Kukana je však opradená rúškom tajomstva. Čiperný diplomat ešte v utorok písomne komunikoval so županom Trnavského kraja Jozefom Viskupičom a v stredu sa ako bežne vybral na Univerzitu Komenského, kde pôsobil na Katedre medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov.





Práve na tamojších chodbách ho naposledy zahliadli aj ľudia, ktorí s ním pravidelne prichádzali do styku. „Prišiel sem v stredu, pracoval, potom som ho už nevidel, a na druhý deň ho našla upratovačka,“ povedal nám jeden zo zamestnancov, s ktorým sme sa stretli na pôde školy. Podľa našich informácií prišiel do školy na pravidelné konzultácie so študentmi, kedy presne mu prišlo nevoľno, nikto netuší.

Zomrel v kancelárii

Šéf Právnickej fakulty Eduard Burda nám potvrdil, že telo ležalo v jeho pracovni. Nikto zo zamestnancov si v stredu nič podozrivé nevšimol. „Môžem potvrdiť, že zomrel vo svojej kancelárii, jeho telo bolo nájdené v skorých ranných hodinách bez známok života. Bližšie informácie aj vzhľadom na rodinu nechceme podávať, samozrejme, privolali sme políciu,“ vysvetlil Burda.

Privolaní muži zákona po príchode len skonštatovali, že ide o úmrtie bez cudzieho zavinenia. „Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I vami uvedenú vec - nález tela muža bez známok života - na mieste preverili, po vykonaní potrebných úkonov sa ňou už ďalej polícia nezaoberá,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ Silvia Šimková.