Expremiér Dzurinda o obrannej dohode: Obrovská kritika! Pustil sa do vlády, Čaputovej aj opozície

Búrlivé schvaľovanie obrannej dohody s USA a nechutné pôsobenie kotlebovcov v parlamente ho nenechalo chladným. Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda (67) otvorene hovorí, že pri rokovaní o zmluve s Američanmi spravili vrchní politickí predstavitelia viacero chýb. Medzi ne radí aj reakciu prezidentky Zuzany Čaputovej (48).

Dzurinda sa rozhovoril pre denník SME a tvrdí, že ak by sme zmluvu s USA neprijali, bol by to nadrozmerný problém. To, čo sa podľa neho okolo tejto témy odohralo v parlamente, považuje za nechutné. „Keď chcú vyhlásiť nesúhlas s dohodou, nech to urobia kultivovanou formou. Nedramatizujem to, ale nenecháva ma to ľahostajným. Dávať priechod nenávisti a najnižším pudom je veľmi nebezpečné,“ tvrdí Dzurinda.

Vysvetľuje, že v parlamente majú byť politici voči sebe tvrdí, ale nemalo by to ísť pod ľudskú dôstojnosť. „Teraz to pod tú latku určite išlo,“ dodal. Opozícia išla podľa neho za hranu. „Je to brutálnejšie a hlúpejšie ako za Mečiara. Mečiar bol v tejto politike relatívne autentický. Ja som sa mu veľmi nečudoval a rozumel som tomu. Ale táto garnitúra?





Chlapci, ktorí utekali do Ameriky každý druhý deň, aby si spravili fotky s Obamom? Ktorí podliezali americkej politike? Ktorí začali pripravovať túto zmluvu? Títo sa dnes štylizujú do ,antiamerikánov‘? Len preto, aby sa vrátili k moci, neváhajú poškodiť meno Slovenska?“ vymenúva svoje výhrady.

Sám však hovorí, že ani koaličná vláda v tejto súvislosti nedržala spolu. Ilustruje to samotným rokovaním v Národnej rade. „Mňa zamrzelo, že Naď tam sedel sám ako kôl v plote. Kde bol premiér? Kde boli ministri? Prečo mlčí Igor Matovič? Prečo má Sulík drísty o Kryme?“ adresoval kritiku predstaviteľom vlády. „Keď ide do tuhého, tak ukážeme, či sa bojíme, alebo nebojíme. Ten hlas chýba. Hlas normálnych, slobodných demokratov. Toto je cesta do pekla,“ hodnotí stav súčasnej slovenskej politiky.

Servítku pred ústa si nebral ani pri hodnotení prezidentky Zuzany Čaputovej. Jej pôsobenie v tomto prípade nazval vajataním. „Mňa dnes trápi omnoho viac ten náš tábor demokraticky založených serióznych ľudí. Interpretačná doložka bola ťažká chyba. Druhá ťažká chyba. Prvej sa dopustila, keď sa nechala zavolať na SIS-ku. Druhá bola táto. Nadrozmerne veľká,“ dodáva Dzurinda.