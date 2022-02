Trieda s 22 žiakmi na ZŠ v Košiciach: Ako u nás funguje hybridná výučba

Školské COVID semafory pripravujú žiakom skutočne zaujímavé vyučovacie scenáre. Niečo o tom vedia aj žiaci z 2. D triedy v košickej Základnej škole Hroncova, ktorí sú od začiatku roka už 5-krát v karanténe.

Trieda s 22 žiakmi napriek komplikáciám úspešne funguje v hybridnej forme, keď je časť žiakov doma a časť v škole. Vďaka veľkému dataprojektoru sú všetci v triede spoločne.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vyučovanie počas pandémie je výzvou nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov. Svoje o tom vie učiteľka Zuzana Palovčíková (45), ktorá učí druhákov. Časť žiakov jej triedy musela od začiatku roka podstúpiť karanténu už päťkrát. „Tieto deti sú veľmi šikovné, zvládajú to dobre v škole aj doma. Veľmi rýchlo sa vedia prispôsobiť novým podmienkam,“ chváli žiakov Palovčíková. Najviac spokojná je však vtedy, keď má všetky deti v triede.

„Aj keď sa pohádajú a ponaháňajú, je to lepší sociálny kontakt pre deti a je to zdravšie, než sedieť celý deň za počítačom,“ dodala učiteľka. Verí, že vďaka vysokej miere prekonania covidu už čoskoro budú všetci naspäť v triede. „Vyučovanie sa snažím manažovať, ako len viem. Teraz je to prvýkrát prostredníctvom dataprojektora, predtým sme mali len dištančné vzdelávanie online formou. Teraz máme taký hybrid. Žiaci v triede vidia deti z domu na dataprojektore,“ opísala Palovčíková.





Priznala, že kontrola detí je v tejto forme výučby náročnejšia. Riaditeľ školy Martin Fazekaš uviedol, že v hybridnom režime fungujú prakticky od začiatku školského roka. „Na zabezpečenie hybridného vyučovania, ako určil školský semafor, máme momentálne dostatok personálnych kapacít. Každá trieda je vybavená dataprojektorom, notebookom a internetom,” zakončil riaditeľ.

Chýbajú mi spolužiaci aj učitelia

Glória (7), Košice

Mne sa lepšie učí v škole, lebo sa lepšie naučím učivo, než keď som doma online za počítačom. V škole sme spolu všetci, veľmi mi chýbajú spolužiaci aj učitelia. Domáce vyučovanie sa mi nepáči, nemám to rada.



Oveľa lepšie mi je v škole

Kubko (8), Košice

Polovica z nás je doma a polovica v škole. Som rád, že som v triede, je to oveľa lepšie. Chýbajú mi spolužiaci, ktorí sú doma v karanténe. Nemôžem sa s nimi hrať, rozprávať, ani vyrušovať a zabávať sa na hodinách. Učil som sa už aj z domu z karantény, ale oveľa lepšie mi je tu v škole, kde mám kamarátov.