Nadšenci kozmonautiky oslavujú: Svetové prvenstvo satelitu z Košíc!

Umelá družica­ ­GRBAlpha ako súčasť česko-japonsko-maďarsko-slovenského vedeckého projektu dosiahla po svojom vypustení na obežnú dráhu Zeme v marci 2021 svetový úspech.

Satelit Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), na ktorom sa podieľali odborníci Leteckej fakulty, mal za cieľ aj demonštráciu detegovania zábleskov gama žiarenia. To sa mu podarilo. Koordinátor projektu Miroslav Šmelko z Leteckej fakulty TUKE priblížil, že satelit má dobu obletu Zeme približne 90 minút.



„V dosahu našich pozemných staníc sa nachádza 6-krát za deň. Spojenie s ním je možné počas týchto komunikačných okien v rozpätí od 3 do 12 minút. Pre naše potreby sme s našimi partnermi vybudovali niekoľko pozemných staníc v Košiciach, Brne či Budapešti, ktoré sa skladajú z dvojice antén, anténneho rotátora, stolnej rádiostanice a počítača,“ opísal s tým, že satelit monitoruje svoje vitálne funkcie.

Ohrozujú ho erupcie

Na orbite vykonáva aj vedecký experiment, ktorý má za úlohu detegovať gama záblesky. „To sú záblesky žiarenia vyššej energie, akú má röntgenové žiarenie. Sú sprievodným javom vzniku čiernych dier, dôsledkom či už gravitačného zrútenia veľmi hmotných hviezd, alebo zrážok neutrónových hviezd. Pri zrážkach neutrónových hviezd vznikajú aj gravitačné vlny. Doteraz sa vedeckému tímu podarilo zachytiť až päť gama zábleskov. Satelit GRBAlpha sa tak stal prvým satelitom triedy Cubesat na svete, ktorý bol skonštruovaný na tento účel, a zároveň prvým, ktorému sa úspešne podarilo zachytiť gama záblesk,“ prezradil.

Podľa Šmelka by mohol satelit úspešne fungovať niekoľko rokov. Nebezpečenstvom sú však preň slnečné erupcie, ktoré ho môžu vyradiť z funkcie. Slovensko by mohlo spolupracovať na ďalšom satelite. „Na stole je snaha o vybudovanie flotily satelitov v rámci projektu CAMELOT, no sú aj iné možnosti spolupráce, o ktorých sa hovorí v kuloároch. Aj návštevy na výstave EXPO Dubaj priniesli niekoľko ponúk na spoluprácu,“ dodal.