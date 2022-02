Brutálne vyčíňanie bitkárov v Prešove, Sašu museli operovať: Zo slov mladíkovho otca zviera žalúdok

Čo sú to za ľudia?! V noci z nedele na pondelok v Prešove vyčíňala tlupa bitkárov, medzi ktorými nechýbal majster Slovenska v kulturistike.

Na ich bezohľadné násilie doplatil aj Saša (22), ktorý po ich útoku skončil v nemocnici s ťažkými zraneniami. Mladému mužovi dokonca museli voperovať titánový implantát nad oko, aby mu ho zachránili.

Na bezohľadné výčiny bitkárov upozornil otec mladého muža. „Môj syn prišiel domov v pondelok nadránom. Vyzeral hrozne. Bol celý krvavý. Ani si nepamätal, čo sa stalo. Hneď som s ním išiel do nemocnice. Až na druhý deň sme sa na polícii dozvedeli, že môj syn nebol jediný napadnutý a počas rovnakej noci napadli ešte ďalšiu dvojicu mladých mužov,” vraví otec doráňaného mladíka, ktorému nejde do hlavy, že úplne cudzí ľudia, medzi ktorými bol aj majster Slovenska v kulturistike, znenazdajky napadnú jeho syna. „Bola to čistá agresivita a bezdôvodné násilie. Môj syn práve vychádzal z podniku v centre mesta. Pri vchode sa naťahovali traja muži. Jeden z nich sa otočil a znenazdajky zaútočil na hlavu môjho syna,” vysvetlil Prešovčan, ktorý opísal zranenia svojho potomka. „Z nosa mu išla krv. Všade mal modriny. Lekári skonštatovali, že utrpel aj krvácanie do mozgu a mal zlomené očné oblúky. Bol operovaný. Bude sa liečiť mesiace,” podotkol rodič, ktorý je rád, že dvaja z útočníkov skončili vo vyšetrovacej väzbe.

Potvrdila to aj hovorkyňa prešovského krajského súdu Ivana Petrufová. Obvinení sú však vo väzbe kvôli bitke, ktorá nasledovala až potom, ako napadli Sašu. „Sudca Okresného súdu Prešov vzal troch obvinených do preventívnej väzby, aby nepokračovali v trestnej činnosti. Dvaja obvinení podali sťažnosť na krajský súd. Tretieho obvineného sudca prepustil na slobodu. Prijal písomný sľub a väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka nad jeho správaním. Uložil mu obmedzenia spočívajúce v povinnosti oznámiť policajtom, prokuratúre alebo súdu zmenu miesta pobytu. Uložil mu zákaz požívať alkoholické nápoje a omamné látky a zákaz vycestovať do zahraničia.”

Obidva prípady rieši polícia. „Vec je v prešetrovaní, informácie k prípadu vzhľadom na vykonávané procesné úkony v tomto štádiu nie je možné poskytnúť. V druhej bitke polícia v tejto veci obvinila 3 osoby, ktoré napadli 2 poškodených. Útočníci boli zadržaní. Sú obvinení v prečine ublíženie na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva formou spolupáchateľstva,” uzavrela prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.