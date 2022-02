Slováci chodia vo veľkom tankovať aj do Maďarska: Čerpacím staniciam to prehlbuje problémy

Maďarská vláda vlani od 15. novembra dočasne stanovila hornú hranicu benzínu a nafty na 480 forintov za liter (1,33 eura), čo spôsobuje problémy najmä menším spoločnostiam prevádzkujúcim čerpacie stanice.

V okolí hraníc so Slovenskom problémy prehlbuje aj skutočnosť, že tankovať za regulované ceny do Maďarska chodí čoraz viac občanov SR, informuje spravodajca TASR, podľa ktorého témou sa vo štvrtok zaoberali viaceré maďarské médiá.

Cenový rozdiel je zhruba 20 centov na liter, čo je podľa spravodajského servera 444.hu dostatočná motivácia pre Slovákov natankovať v Maďarsku.

Nemenovaný pracovník čerpacej stanice zo severomaďarského mesta Balážske Ďarmoty (Balassagyarmat) v Novohradskej župe pre server uviedol, že od zavedenia regulovaných cien základných pohonných látok stúpol počet zákazníkov spoza hraníc, čo ešte viac komplikuje situáciu prevádzky spôsobenú regulovanou cenou. "Za regulovanú cenu sa nevypláca predávať viac pohonných látok. Dúfam, že nejako prežijeme toto obdobie," dodal.

Podľa ďalších médií začali Slováci tankovať mimo zabudovanej nádrže vozidla už aj do prenosných nádrží. V prípade takéhoto dovozu v množstve nad 10 litrov by už ale mali zaplatiť spotrebnú daň, inak im hrozí pokuta od 30 do 16.000 eur.

Do 6. februára evidovali podľa servera napi.hu v Maďarsku tri čerpacie stanice, ktoré boli prinútené zatvoriť, lebo pre určený strop cien nemohli premietnuť vývoj veľkoobchodných cien pohonných látok do maloobchodných cien.

Regulované ceny benzínu a nafty v Maďarsku majú platiť do 15. februára, avšak vzhľadom na parlamentné voľby 3. apríla nie je vylúčené, že vláda toto opatrenie predĺži.