Bývalí vysokopostavení politici spomínajú na Kukana († 82): Miloval život a mal veľmi nákazlivý smiech

Eduard Kukan bol jedným z najlepších slovenských odborníkov na zahraničnú politiku. Bol to skvelý kariérny diplomat a neskôr veľmi umiernený a uvážlivý politik.

Pre TASR to v reakcii na úmrtie exministra zahraničných vecí uviedol bývalý vysokopostavený politik a herec Milan Kňažko. "Veľmi sme spolu komunikovali, hrávali sme spolu dokonca pravidelne tenis a mali sme veľa spoločných záľub," uviedol Kňažko, ktorý v novembri 1989 vstúpil do politického diania a neskôr aktívne pôsobil vo viacerých vysokých štátnych funkciách.

"Keď som na sklonku roka 1992 pretváral Ministerstvo medzinárodných vzťahov SR na Ministerstvo zahraničných vecí SR, pátral som po tom, koľko diplomatov pôvodom zo Slovenska pracuje na ministerstve zahraničných vecí ČSFR. Kukan bol vtedy zástupcom pri Organizácii Spojených národov (OSN) v New Yorku. Oslovil som ho, či by bol ochotný pracovať pre Slovensko po rozdelení (Česko-Slovenska) a on súhlasil," priblížil začiatky ich dlhoročnej spolupráce Kňažko. V tejto súvislosti pripomenul, že ich politické dráhy sa prelínali niekoľko rokov. Okrem iného v roku 2000 spoluzakladali Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu (SDKÚ).

Zomrel noblesný politik, ale najmä dobrý človek. V súvislosti s úmrtím Eduarda Kukana to pre TASR uviedol bývalý predseda vlády Mikuláš Dzurinda.

Kukana označil za diplomata-elegána. "Zaslúžil sa o renesanciu Slovenska a jeho vstup do Európskej únie a NATO. Zdieľam bolesť manželky Zdenky a všetkých blízkych," uviedol Dzurinda, v ktorého vláde bol Kukan ministrom zahraničných vecí a boli aj členmi v strane SDKÚ-DS.