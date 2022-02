Obyvatelia obcí v okolí Bratislavy sa musia buchnúť po vačku: Za odpad zaplatíme aj o 150 % viac!

Kvôli smetiam sa nedoplatia! Viaceré obce v okolí Bratislavy hlásia výrazné zvýšenie cien za odvoz odpadu.

Nárast je spôsobený jednak nedostatočnými kapacitami skládok komunálneho odpadu, ale aj sprísnenou legislatívou a zvýšenými cenami za manipuláciu s odpadom. Napríklad v Ivanke pri Dunaji si občania zaplatia za vývoz v dvojtýždňovom intervale o 50 % viac ako v minulom roku, v Bernolákove dokonca až o 150 % viac. Podľa firmy, ktorá má vývoz odpadu na starosti, tento trend zasiahol väčšinu obcí Slovenska.

Odvoz odpadu je jednou z najdôležitejších úloh pre každú obec. Práve ceny za odvoz smetí momentálne trápia mnohých obyvateľov v obciach okolo Bratislavy. V niektorých sú ceny viac ako dvojnásobné. „Cenu ovplyvňujú stále sa sprísňujúca legislatíva, absencia pracovnej sily, resp. zvyšujúce sa mzdové náklady, ako aj aktuálny nárast cien energií a pohonných hmôt,“ vysvetľuje dôvody zvýšenia starosta Ivanky pri Dunaji Vladimír Letenay.

Podobné zvyšovanie cien hlásia napríklad aj z Chorvátskeho Grobu. Obec musí zberovej spoločnosti AVE platiť za služby viac ako v minulom roku. „Spoločnosť zvýšila ceny za všetky služby. Za manipuláciu so zbernými nádobami, za zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, za zneškodnenie zmesového a objemného odpadu i za dopravu. Nárast cien týchto položiek sa pohybuje od 8 do 105 percent. Obec tiež podľa zákona musela zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu od domu k domu, čo sú ďalšie náklady,“ vysvetľuje prednosta obecného úradu Peter Matula.

Rekordmanom je Bernolákovo

Náklady jednotlivých obcí na služby odpadového hospodárstva sa však výrazne líšia. Či už kvôli vzdialenosti obce od skládky, ale aj typu služieb, ktoré daná obec ponúka. Absolútnym rekordmanom v náraste cien za odvoz je Bernolákovo, kde obyvatelia zaplatia takmer dvaapolkrát viac ako v minulom roku. Podľa obce je hlavným dôvodom nedostatočná kapacita skládok a spaľovne komunálneho odpadu.

Starostovia na tento problém podľa obce pravidelne upozorňujú vládu aj ZMOS, no všetky tieto problémy sú dlhodobo neriešené. „Takéto výrazné zvýšenie cien som ešte nezažil. Tí, ktorí sú za to zodpovední, by s tým mali niečo robiť,“ posťažoval sa nám dôchodca Ľubomír (71), ktorý v Bernolákove žije dlhé roky. Naopak, v niektorých južných obciach okolo Bratislavy sa ceny nezvýšili vôbec. V Malinove, Miloslavove či Tomášove zaplatia obyvatelia rovnakú sumu, v Dunajskej Lužnej zaplatia zhruba o 30 % viac.