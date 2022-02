Po divokom incidente zmluva prešla: 8 najdôležitejších otázok a odpovedí o dohode s USA!

Výsledok hlasovania bol do poslednej chvíle veľkou neznámou.

Za obrannú dohodu so Spojenými štátmi americkými, ktorá v utorok vyvolala bezprecedentný chaos v Národnej rade SR, v stredu nakoniec hlasovalo 79 zo 140 prítomných poslancov, šesťdesiati boli proti. Po odklepnutí parlamentom tak zmluva putuje na podpis k prezidentke, opozícia už sľubuje referendum o odstúpení od zmluvy.

Hlasovanie prebiehalo o poznanie v pokojnejšej atmosfére ako utorňajšia rozprava. Tú nakoniec museli zrušiť, keďže zástupcovia fašistickej ĽSNS sabotovali vystúpenia v pléne pískaním na píšťalky, stálou prítomnosťou pri rečníckom pulte či oblievaním poslancov vodou. Všetkému zasadil korunu poslanec Stanislav Mizík, ktorý si rozložil na stôl reproduktory a hodinu cez ne púšťal zvuk sirény.

V stredu za zmluvu nakoniec hlasovali všetci prítomní poslanci SaS aj Za ľudí, sedem z celkového počtu 17 poslancov Sme rodina a tiež 45 poslancov OĽANO. „Dnešné hlasovanie ZA má v tejto vybičovanej atmosfére obrovský význam. Je to hlas zodpovednosti a zároveň odmietnutie populizmu, hystérie a cynizmu v podaní opozície a extrémistov,“ reagoval minister zahraničia Ivan Korčok. Dodal však, že jeho pocit je „veľmi, veľmi ďaleko od pocitu víťazstva“.

Prečo? „Je precitnutím z ilúzie o tom, že naše miesto vo svete je vybavená vec. Nie je. Veľká časť spoločnosti je zmätená, nevie sa zorientovať, nevie, prečo patríme do NATO a EÚ,“ dodal Korčok. Podľa ministra obrany Naďa je schválenie dohody „veľký moment a budúcnosť preukáže, aký veľký bol“. „Hlas, ĽSNS, Smer je všetko rovnaká žumpa,“ odkázal.

Celkom iné slová padali po hlasovaní z úst lídrov opozície. „Táto zmluva je totálne nevýhodná, my sme úplne odovzdali všetky letiská Spojeným štátom,“ hneval sa šéf Smeru Fico. Podľa predsedu Hlasu Petra Pellegriniho poslanci hlasovali za zmluvu „bezhlavo“. „Nie sú schopní o tom diskutovať, len to narýchlo schválili,“ povedal. Pellegrini sa zároveň zastal generálneho prokurátora Maroša Žilinku a vyhlásil, že mu neprekáža jeho porovnávanie dohody s USA so zmluvou o „dočasnej pomoci“ zo strany sovietskych vojsk z roku 1968.