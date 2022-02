Niekoľkomiliónová rekonštrukcia v Prešove: Z chátrajúcich mostov spravia cyklochodníky!

Foto

Nedávno dokončili opravu lávky cez rieku Torysa na Mukačevskej ulici za viac ako štvrť milióna eur. Nasledovať má dôležitý most, ktorý spája areál Prešovskej univerzity so zimným štadiónom. Opraviť plánujú tiež most na Škultétyho ulici. Koľko vysolí mesto celkovo za opravu?