Prehovoril Ján, ktorého so spoluhráčom vyhodili z hokejového klubu: Bizarný dôvod kradnutia!

Dostali padáka. Extraligový hokejový klub HC Grotto Prešov vyrazil hráčov Davida Růžičku (33) a Jána Ťavodu (31), ktorí sa objavili na internetovej stránke slovenskej polície v súvislosti s krádežou prepraviek v Tescu.

Obranca Ján Ťavoda tvrdí, že je v tom nevinne a dokonca sa bol sám prihlásiť na polícii. Prezradil nám aj to, čo malo byť dôvodom kradnutia prepraviek.

Polícia zverejnila informáciu o svedkoch z prešovského Tesca v piatok popoludní. Ťavoda tvrdí, že sa na druhý deň sám prihlásil na polícii. „Bol som vypovedať v sobotu. V Tescu som bol s pánom Růžičkom len raz 18. januára. On tam bol aj 15. a 19. januára. Zverejnili i moju fotku, lebo on bol maskovaný a potrebovali zistiť totožnosť. Keď som bol na polícii, dali mi za pravdu. Zvažujem právne kroky. Sme považovaní za zlodejov. Ale ja poznám pravdu,“ vyhlásil obranca Ťavoda pre Nový Čas.

Hráčov na polícii stotožnil aj majiteľ klubu Róbert Ľupták. „Je to pravda. Ja však trvám na tom, že som bol so spoluhráčom nezáväzne na nákupe. Pripúšťam, že keď sme prišli na miesto, prezradil mi, čo bude robiť. Ja som mu povedal, že nie je normálny, aby to nerobil. Stál som vedľa neho, keď vrátil jednu prepravku, ale potom som odišiel a išiel som si nakupovať svoje veci,“ vysvetľuje bývalý hráč Prešova, ktorý je živnostníkom a udalosti veľmi ľutuje.

„Asi po 15 minútach sme vyšli von. Vrátil sa a nechal si vyplatiť peniaze za účtenku z automatu. Zasmial som sa, že je hlúpy, ale nenabonzujem spoluhráča. Asi tam išiel aj ďalší deň... Ja som nekradol. Nemal som ani jeden zálohový lístok, ani som si žiadny nenechal zaplatiť. Aj v zápisnici na polícii je uvedené, že jeden pán vkladal debničky, čiže nie dvaja. Ja som bol vypovedať len ako svedok,“ prízvukuje Ťavoda, ktorý zostal bez zmluvy, ale podľa jeho slov má za sebou nejaké nezáväzné rozhovory s potenciálnymi novými klubmi.