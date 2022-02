Fico po schválení dohody s USA nešetrí kritikou: Spúšťame petičnú akciu!

Opozičný Smer-SD spustí v najbližšej dobe petičnú akciu za vyhlásenie referenda s tromi otázkami.

Jednou z nich bude aj otázka týkajúca sa obrannej zmluvy s USA, ktorú v stredu odobrila Národná rada (NR) SR. Po hlasovaní o zmluve to uviedol šéf Smeru-SD Robert Fico. Okrem obsahu zmluvy kritizoval aj priebeh diskusie v pléne. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) si podľa neho nevie urobiť poriadok a namiesto toho ukončil diskusiu, hoci bolo do nej prihlásených 30 rečníkov.

"Spúšťame petičnú akciu. Súčasťou bude aj otázka, ktorá sa týka tejto zradcovskej dohody. V prípade platného výsledku referenda výsledok má silu ústavného zákona, čo bude zaväzovať ústavných činiteľov, pokiaľ ide o prístup k tejto zmluve. Verím, že občania SR povedia zmluve nie," povedal na tlačovej konferencii Fico a vyzval ľudí podporiť referendum.

Referendum by malo obsahovať aj otázku týkajúcu sa predčasných volieb. Tretia otázka sa bude podľa Fica pravdepodobne týkať zastropovania dôchodku. Otázku o zmluve s USA ešte formulujú. Pred časom hovoril, že otázka by sa mala týkať vypovedania zmluvy s USA. Kritizoval tiež diskusiu v pléne. "V čase, keď bolo do rozpravy prihlásených 30 poslancov, z toho 25 opozičných, v takejto vážnej veci sa vládna väčšina rozhodla silou ukončiť rozpravu v NR SR. Namiesto toho, aby si predseda NR SR hľadal nejaké riešenie," povedal Fico s tým, že ide o porušenie princípov parlamentarizmu a demokracie.

Šéf Smeru-SD zopakoval, že zmluva je nevýhodná pre Slovensko, porušuje suverenitu a nevyplýva z nášho členstva v NATO. Dohoda podľa neho hovorí, že v niektorých veciach bude mať na území SR prednosť právo USA pred slovenským právom. "Odovzdali sme vzdušný priestor a letiská pod kontrolu USA," myslí si šéf strany. Upozornil tiež na stredajšie rozhodnutie vlády o vyslaní slovenských vojakov, ktorí budú cvičiť v Poľsku i na Ukrajine. Rozšírením výcvikových aktivít na prvý polrok reagujú Ozbrojené sily (OS) SR na vývoj bezpečnostnej a geopolitickej situácie v Európe. Fico to označil za provokáciu.