Komu by toto napadlo! Kradli v prešovskom obchode profesionálni hokejisti?

Komu by toto napadlo! Prešovská polícia zverejnila informáciu o nezvyčajných krádežiach v prešovskom obchodnom dome.

Dvaja mladí muži tam mali kradnúť prázdne prepravky a následne inkasovať peniaze za ich odovzdanie pri výkupe. Na sociálnej sieti koluje informácia, že by mohlo ísť o prešovských profesionálnych hokejistov.

Krádeže sa odohrávali počas minulého mesiaca. „V polovici januára, niekoľko dní po sebe, opakovane prišli dvaja mladí muži do nákupného centra na Košickej ulici v Prešove. Cieľom ich nákupu však neboli pomaranče ani pečivo. Z regálu s alkoholom jeden z nich zobral prázdne plastové prepravky na pivo, vložil ich do nákupného košíka a potom šup s nimi do stroja na výkup zálohovaných fliaš a prepraviek. Za prepravky zobral lístky, ktoré si potom pri pokladnici nechal zaplatiť,“ uviedla prešovská polícia na internete.

Muži zákona začali hľadať dvojicu svedkov, ktorých zachytila priemyselná kamera v prešovskom obchode. „Muži na fotkách by nám svojou svedeckou výpoveďou mohli pomôcť objasniť tento opakovaný skutok. Ak ste ich spoznali, napíšte nám súkromnú správu, alebo kontaktujte Obvodné oddelenie PZ Prešov-Juh,“ uviedli muži zákona. V utorok popoludní sa veci pohli. „Obaja muži boli stotožnení. Prípad sa bude riešiť v priestupkovom konaní. Verejnosti ďakujeme za pomoc,“ skonštatoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik.

Hokej v Prešove sponzoruje radnica a klubu prenajíma za výhodných podmienok aj zimný štadión. Mestský úrad tvrdí, že nemá informácie o tom, že by sa políciou zverejnený skutok mohol týkať hráčov ich klubu. Viac informácií zrejme má šéf klubu Róbert Ľupták, ktorý priznal, že bol oboch mužov na polícii osobne stotožniť.