Poslankyňa za OĽANO Kozelová reaguje: Zväz včelárov zavádza

Novela zákona o ochrane zvierat sa len pripravuje, Slovenský zväz včelárov (SZV) zavádza.

Uviedla to pre TASR poslankyňa Národnej rady SR SR Monika Kozelová (OĽANO), gestorka pripravovanej novely, v reakcii na utorkové vyjadrenia SZV, že novela poškodí slovenské včelárstvo.

"Novela zákona o ochrane zvierat je len v prípravnom štádiu. Nikto z poslancov OĽANO, ani ostatných koaličných poslancov, ktorí sa na príprave zákona podieľajú, sa so Slovenským zväzom včelárov kvôli pripomienkovaniu tejto novely nestretol a ani im neposlal žiadny materiál," priblížila Kozelová.

Externý konzultant, ktorý spolupracuje na príprave zákona, na časti o včelách, podľa nej požiadal SZV o vyjadrenie a doplnenie jeho podkladového materiálu a prípadné námietky. "Nešlo teda o žiadosť na pripomienkovanie konkrétneho paragrafového znenia návrhu," zdôraznila."Podotýkame, že znenie novely zákona o ochrane zvierat ešte nie je ukončené. Niektoré časti, vrátane kapitoly o včelách, ešte vôbec nie sú spracované a sú len v štádiu konzultácií o obsahu," dodala Kozelová s tým, že informácie SZV sú zavádzajúce.

Predseda zväzu Milan Rusnák v stanovisku informoval, že skupina poslancov NR SR okolo Moniky Kozelovej a Martina Fecka pracuje na príprave zákona o ochrane zvierat. Jeho súčasťou má byť podľa neho aj obmedzenie chovu včelstiev na štvorcový kilometer (km2). Ak by bol počet regulovaný na maximálne dve včelstvá na km2, znamenalo by to pokles včelstiev na Slovensku až o 72 %. Počet včelárov by sa tak znížil z aktuálnych približne 22.000 len na niekoľko tisíc.