Uzávera tunela Sitina, aká tu ešte nebola: Vodiči, zapíšte si tento dátum, tunel zatvoria na 54 hodín

Bratislavský tunel Sitina sa nepretržite uzavrie na 54 hodín, a to od 25. februára od 22.00 h do 28. februára do 4.00 h. Udeje sa tak pre výmenu centrálneho riadiaceho systému tunela. Informovala o tom v utorok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Obchádzková trasa pre tranzitnú dopravu bude cez Mlynskú dolinu a pre osobné automobily cez Karlovu Ves. Asistovať budú aj policajti. Keďže ide o najvyťaženejší slovenský tunel, pôjde o zásadné obmedzenie. NDS preto vyzýva ľudí, aby zvolili radšej iný termín cestovania ako inkriminovaný víkend. "Chceme apelovať na širokú motoristickú verejnosť, aby v tomto čase nevyužívali ani tie alternatívne trasy, keďže tá doprava na tých 30 – 45.000 vozidiel je stále veľmi silná a tie križovatky nie sú na to určené, takže bude to určite spôsobovať kongesciu a bude potrebné mať aj silné nervy v niektorých prípadoch," povedal člen predstavenstva NDS Peter Peťko. Podľa Peťkových slov to ovplyvní dopravnú situáciu v celom hlavnom meste. Takáto uzávera tu totiž podľa neho nebola od spustenia tunela. Obchádzková trasa primárne určená pre tranzitnú dopravu bude viesť od križovatky Mlynská dolina – Staré grunty cez Mlynskú dolinu, križovatku pri Kauflande, križovatku Patrónka a pokračovať bude cez Lamačskú cestu až po Galériu Lamač, kde sa doprava pripojí na diaľnicu D2. "Čo sa týka osobnej dopravy, odporúčame všetkým vodičom, aby využili alternatívnu trasu cez Karlovu Ves," poznamenal Peťko. Riaditeľ krajskej dopravnej polície v Bratislave Milan Pilip spresnil, že policajti budú asistovať už pri rozmiestnení dočasného dopravného značenia uzatvárania tunela, pri otváraní tunela, ale aj pri kontrole a previerke funkčnosti. Policajti zabezpečia zvýšený dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky najmä po alternatívnych dopravných trasách. Ako avizoval, k dispozícii budú minimálne dve nepretržité policajné hliadky a v prípade potreby aj ostatné, ktoré budú v tom čase slúžiť. "Takisto sa spracovávajú zmeny signálnych plánov na týchto svetelných križovatkách tak, aby potom policajti dopravno-riadiacej ústredne na krajskom riaditeľstve vedeli operatívne zasiahnuť a predĺžiť jednotlivé signály podľa toho, v akom čase bude aká premávka," poznamenal Pilip. Dialničiari doplnili, že motoristov budú informovať o uzávere aj LED vozíky. Budú umiestnené v rôznych častiach Bratislavy a pred aj za tunelom Sitina. Riadiaci systém, ktorý sa ide meniť, dohliada na technológie inštalované v tuneli a zabezpečuje koordináciu a informovanosť. Signalizuje operátorom aktuálnu dopravnú situáciu v tuneli, ktorí vďaka tomu môžu tunel ovládať a riadiť. V budúcnosti by chceli diaľničiari prepojiť systémy tak, aby v prípade incidentu v tuneli vedelo samotné líniové riadenie prispôsobiť dopravu v tuneli, bez nutnosti manuálneho zásahu operátorov.